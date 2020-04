På vegne af Ringsted Byråd sendte borgmester Henrik Hvidesten (midten) fredag et brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard med en opfordring om at sløjfe 225-timersreglen under corona-krisen. Forslaget blev oprindeligt stillet af Enhedslistens Henrik Kjær (tv.)

- Det nytter at lægge politisk pres

Ringsted Byråd sendte fredag et brev til beskæftigelsesministeren og beskæftigelsesordførerne i Folketingets partier med en opfordring om at sløjfe 225-timersreglen under corona-krisen. Nu lægger regeringen op til selv samme.

Reglen, der trådte i kraft i 2016, betyder, at ugifte kontanthjælpsmodtagere skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, hvis de vil modtage fuld kontanthjælp.

Regeringen, regeringens støttepartier og Venstre er klar til at sætte 225-timersreglen for kontanthjælpsmodtagere på pause under corona-krisen. Det skriver DR mandag.

