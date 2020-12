- Det er godt at ridehallen bliver udviklet

Ridehallen er opført i 1914 og rummer 956 kvadratmeter fordelt på to store lokaler. Den er ikke opvarmet og har ikke godt af at stå ubrugt. Bygningen står over for en større renovering. Blandt andet trænger taget til at blive udskiftet. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Ringsted - 19. december 2020

Det kan godt være, at ridehallen har været omdrejningspunkt for mange diskussioner i byrådet, men alle synes enige om én ting: Det er godt, at den historiske bygning på kasernegrunden bliver renoveret..

- Når man nu besluttede, at ridehallen skulle sælges, er det fint, at den nu bliver renoveret og taget i brug indenfor den ramme, der blev lagt.. Det er en historisk bygning, og det er i sig selv positivt, at den bliver bevaret for eftertiden, siger Per Flor fra Socialdemokratiet, der sammen med SF og Enhedslisten i sin tid ønskede at beholde bygningen som et kommunalt udviklingsprojekt.

- Det er dog lidt ærgerligt, at man sælger en ejendom, der kunne udvikles til andre formål. Nu bliver det firmadomicil, men det kunne også sagtens have været et nyt ungdomshus eller noget andet godt for byens borgere, siger Per Flor.

Flertal for salg

Der var flertal for salget af ridehallen blandt Venstre, De Konservative, DF og Ringstedlisten, der mente, at ridehallen var for dyr at beholde på kommunale hænder.

- Jeg var selv ude og besigtige ridehallen, og set ud fra behovet, havde jeg svært ved at se, hvad vi skulle bruge ridehallen til. Det er en bygning, der virkelig kræver, at der bliver kastet knaster efter den, siger Daniel Nørhave fra Dansk Folkeparti, der glæder sig over, at den historiske bygning nu er solgt.

- Jeg vil ikke gøre mig til herre over, hvem der er de rigtige eller forkerte, men jeg glæder mig over, at de nye ejere ønsker at renovere bygningen, siger han.

Som formand i Kultur- og fritidsudvalget mener Daniel Nørhave, at et nyt multihus for unge godt kan findes andre steder end i ridehallen - bare ikke lige nu.

- Vi kigger ind i et hav af muligheder, men problemet er, at vi ikke har midler til det foreløbig. 1,2 mio. kroner er også mange penge for et nyt ungdomshus, når vi nu har ét, der fungerer fint i forvejen, siger Daniel Nørhave.

Han vil dog ikke afvise idéen om at etablere opholdssted for unge i den halvdel af ridehallen, som Altana ønsker at fremleje.

- Jeg vil ikke afvise muligheden, men det er igen et spørgsmål om rammer, økonomi og vilje fra Altanas side. Det kunne også være en start, for der er ikke nogen, der siger, at det skulle ligge der permanent, slutter han.