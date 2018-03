Se billedserie Hosting er en del af ydelserne i Kim Gregersens firma. Kundernes data opbevares i virksomhedens skatkammer. - Der er stål i væggene, ingen vinduer og masser af sensorer. Der er ikke en mus, der kan slå en prut her inde, uden vi opdager det, fortæller direktøren. Foto: Thomas Olsen

Ringsted - 08. marts 2018 kl. 15:04 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På opløbsstrækningen til Erhvervspris 2018 kæmper konsulentvirksomheden IT Operators side om side med en af deres egne kunder, Michael Lundbech A/S. Det tilfører dysten lidt ekstra kolorit.

- Det er et klap på skulderen at være nomineret. Det er ekstra interessant, at det er en af vores kunder, som kan stemme på os, siger indehaver af IT Operators, Kim Gregersen, som står i spidsen for en virksomhed med fart på.

- I starten var det bare mig selv og en bærbar. Siden er det gået slag i slag, fortæller Kim Gregersen, der i 2010 grundlagde IT Operators.

I takt med en voksende efterspørgsel på diverse IT-services, supportopgaver og hostingløsninger har han ansat ni it-konsulenter til at tage sig af den støt stigende tilstrømning af kunder. Kundelisten talte ved udgangen af sidste år 200 CVR-numre. Men det får ikke Kim Gregersen til at hvile på laurbærene.

- Vi har en målsætning om at skaffe 50 nye kunder i første halvdel af 2018. Det går fint foreløbigt. Vi har fået 22 nye kunder, udtrykker han med fynsk beskedenhed.

Trods en ambitiøs målsætning bugner reklamebudgettet ikke på Jættesvej 50b.

- Vi har kunder i hele Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Baltikum. I denne branche er det ikke så afgørende, hvor leverandøren sidder. De fleste af vores kunder er dog på Sjælland. Det skyldes vores netværk. Vi gør ikke meget i at annoncere. Vores kunder anbefaler os til deres netværk, fortæller indehaveren om firmaets vidtforgrenede fangearme.

Flere kunder skaber et naturligt behov for at øge medarbejderkapaciteten, hvilket igen medfører et behov for at holde fast i den kultur, som har bragt IT Operators til det sted, virksomheden er i dag.

- Det handler om, at medarbejderne har den rigtige mentale indstilling, hvis vi skal holde fast i vores kerneværdier. Vi skal levere service til tiden og være tydelige i kommunikation og lave forståelige regninger. Det skaber tryghed hos kunderne, lyder opskriften på succes fra Kim Gregersen.

- Jeg har langt hen ad vejen rekrutteret kolleger via mit netværk. Det er også dejligt at få lærlinge, så man kan forme dem efter vores kultur, siger Kim Gregersen der ikke genkender det rygte, som svirrer i Københavnsområdet, hvor det siges at være svært at finde folk.

- Ringsted ligger som et hot spot. Det er jo ikke alle på Lolland-Falster eller Sydsjælland, som har lyst til at køre til Ballerup, siger grundlæggeren, der ikke har sat sig bedre til rette i direktørstolen, end at han selv stadig finder arbejdshandskerne frem, tager ud til kunderne og sætter en printer op.

Sidste år modtog IT Operators en eftertragtet pris fra Erhvervsavisen Børsen.

På baggrund af en hastig vækst på omsætningsfronten mellem 2012 og 2016 blev virksomheden udpeget som Gazelle. Hen over de fire regnskabsår var omsætningen vokset med 268 procent. Det var i øvrigt den største vækst sammenlignet med de 12 andre Gazeller i Ringsted Kommune.

- Så vidt jeg læser tallene fra sidste år, ligger vi lunt i svinget til at blive kåret igen i år, fortæller direktøren med en blanding af stolthed og underdrivelse i blikket.

De to kandidater til Erhvervspris 2018, IT Operators og Michael Lundceh A/S, er udvalgt af en udvælgelseskomité blandt alle indstillede virksomheder. Vinderen findes ved en afstemning blandt Ringsted Erhvervsforums medlemmer.

Prisen uddeles ved Ringsted Erhvervsforums generalforsamling onsdag 21. marts i Ringsted Kongrescenter.

