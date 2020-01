Klaus Sandberg musik-karriere startede med guitaren på teenageværelset i Kalundborg. Som guitarist har han spillet live med alle fra Søs Fenger og Erann DD til Citybois og Djämes Braun. - Jeg har normalt ikke et sentimentalt forhold til instrumenter, men denne her Stratocaster fra 1971 er undtagelsen, siger Klaus Sandberg.

- Der har aldrig været kortere fra provinsen til toppen af Spotify

I anledning af nytåret, og af at vi forlader 10'erne, har DAGBLADET bedt den Ringsted-baserede musikproducer Klaus Sandberg om at udpege det bedst producerede album fra årtiet, der er gået.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her