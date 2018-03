Se billedserie Den rå murstensmur kom frem, da Hans-Jakob Bjørn Christensen og hans kompagnon satte lokalerne i stand. Og den skulle blive ved med at være fremme, besluttede de. Foto: Thomas Olsen

- Alle mænd har på et tidspunkt i livet drømt om at have sin egen bar

Ringsted - 07. marts 2018 kl. 15:02 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kan man lide øl eller spiritus, var lærerlockouten i 2013 på i hvert fald ét punkt en fordel for Ringsted.

Den 25 dage lange lockout gav Hans-Jakob Bjørn Christensen mod til at forfølge drengedrømmen; at starte sin egen bar. Han var simpelthen kørt sur i arbejdet som lærer, og da lokalerne under den gamle postgård på Nørregade i Ringsted bød sig til, slog han og hans kompagnon Frank Peter Månsson til.

- Lige deromkring så jeg et tv-program om mennesker, der lå på deres dødsleje og blev spurgt om, hvad de havde fortrudt igennem livet. Og alle gav det samme svar: At de ikke have grebet de muligheder, de havde fået. Jeg vidste bare, at jeg ikke ville være en af dem, der ligger på dødslejet og siger: Hvad mon der var sket? Så vi gik ind i det med en attitude af går den, så går den. Og hvis ikke, så har vi prøvet, fortæller Hans-Jakob Bjørn Christensen.

Har man stukket hovedet ned i kælderlokalerne på Nørregade 2 en fredag eller lørdag aften, ved man godt, at Skema er en bar, der i landets store byer er ti af på dusinet, men som ifølge Hans-Jakob Bjørn Christensen var en mangelvare i Ringsted. Et sted med gode øl, luksusspiritus og god stemning.

- Der var et hul, vi har fyldt ud, siger han.

At fylde et hul i Ringsteds restaurationsliv er ikke så let, som det måske lyder. Først og fremmest kræver det tid, fortæller Hans-Jakob Bjørn Christensen. Meget tid og en tålmodig hjemmebane.

- Omkostningen er tid. Vi har ikke nok tid. Jeg bruger rigtig meget tid hernede, og jeg tør ikke regne min timeløn ud. Det skal man heller ikke som iværksætter og som selvstændig. For du går med en eller anden drøm om at ville noget og gøre noget. Og det, vi rigtig gerne ville gøre, var noget for Ringsted. Fordi vi kunne se, at der manglede altså noget.

- Det første år arbejdede jeg jo hele tiden. Det var hver weekend. Det er om at have en støtte på hjemmefronten, og der har jeg så Desiree, som bare har været en klippe uden lige.

I dag er der mere ro på, og et hold af medarbejdere sikrer, at Hans-Jakob Bjørn Christensen ikke skal arbejde hver weekend. Han siger, at han er blevet bedre til at uddelegere arbejdet og acceptere, at de ansatte gør det på deres måde. Det er ikke sikkert, det er min måde, forklarer han, men min måde behøves heller ikke at være den rigtige.

Skemas lokale er naturligt domineret af baren op ad den ene væk, sofabåsene, der er placeret modsat baren; hævet en halv meter fra gulvniveauet. Kigger man rundt i bar-lokalet og det tilstødende rum, der bruges til smagninger af øl og spiritus, bridgeklub og andre selskaber, kan man godt se, at lokalerne har rødder langt tilbage i tiden. Der er loftsbjælker i begge rum og murene er tæt på at være en meter tykke.

For at få de to lokaler til at hænge sammen, var man nødt til at slå hul i muren. Hullet afslører, at muren mest består af kæmpestore kampesten, der holdes sammen af mørtel. Det var sådan man byggede i 1808.

I dag har Hans-Jakob Bjørn Christensen næsten glemt alt om det hårde arbejde, der var nødvendigt for at gøre lokalet til en bar, fortæller han. Tankerne er i stedet på, at fortsætte med at udvikle Skema. Er man ikke i udvikling, er man i afvikling, mener han.

- Det handler hele tiden om at finde ud af, hvad næste skridt skal være. Men det er også vigtigt at være tro mod vores koncept.

Konceptet var at gøre noget for Ringsted gennem en bar. Derfor er Hans-Jakob Bjørn Christensen også glad for nomineringen til Ringsted Erhvervsråds Iværksætterpris.

- Det er jo bare et udtryk for, at vi - som der står i iværksætterprinsen - er med til at hive Ringsted i en sund og positiv retning. Det er vi bare super glade for og dybt taknemmelige for.

Iværksætterprisen 2018 uddeles af Ringsted Erhvervsforum og Danske Bank til en lokal virksomhed i Ringsted Kommune. De to kandidater er udvalgt af en udvælgelseskomité blandt alle indstillede virksomheder. Vinderen findes efter afstemning blandt Ringsted Erhvervsforums medlemmer. Prisen uddeles ved Ringsted Erhvervsforums generalforsamling onsdag 21. marts i Ringsted Kongrescenter.