Sådan bliver valg en lektie i demokrati

Når man nu har et stemmested i lige ved siden af skolen, er det helt oplagt at bruge en valgdag til at lære eleverne om demokrati og stemmeret.

- Nogle af vores elever har det ikke så godt med at stå i sådan et forum her. Derfor er det også en god anledning til at vænne dem til det. De er store nok til at stemme næste gang, forklarede Peter Laustsen.