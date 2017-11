Mazlum Øz glæder sig til at komme i gang med byrådsarbejdet.

Mazlum er klar til byrådet efter 20 år med opfordringer

Ringsted KV17 - 26. november 2017 kl. 10:19

Af Anders Petri

Öz. Navnet stammer fra Tyrkiet, men efter 47 år i Ringsted har Mazlum Øz ladet det ærkedanske (og lidt norske) Ø erstatte det oprindelige Ö.

- Jeg er efterhånden så godt integreret, at jeg bare bruger det danske Ø, griner Venstres nye byrådsmedlem i Ringsted Kommune. Med 172 personlige stemmer nappede han Venstres femte mandat foran Timo Jensen, der har siddet i byrådet de sidste fire år. Titlen som byrådsmedlem tager Mazlum Øz helt roligt.

- Der er absolut ingen nervøsitet. Overhovedet ikke. Hvis jeg havde været 20 år yngre, havde jeg måske været lidt nervøs, men jeg har sgu da mange års erfaring med at tage ansvar for andre mennesker, siger han.

De 20 år med erfaring for andre mennesker kommer både i kraft af Mazlum Øz' arbejde og hans frivillige indsats.

Mazlum Øz har arbejdet i Ringsted Kommune som kontaktperson og sagsbehandler fra 2000 til 2015. Her arbejdede han især med børn og unge med sociale problemer og til sidst med handikappede børn. I dag er han teamkoordinator i Holbæk Kommune efter at have været integrationskonsulent i samme kommune i over to år.

Det frivillige arbejde har også fyldt meget. Han sad seks år i skolebestyrelsen på Valdemarskolen, fordi han ville gøre sine døtres skole bedre. Mazlum Øz er medstifter af DanTyrk og hans far stiftede en forening for tyrkiske gæstearbejdere, da familien flyttede til Ringsted - en forening Mazlum Øz nu har ansvaret for.

Mazlum Øz glæder sig til at komme i gang med arbejdet i Ringsted Byråd. Han tror, at de mange års erfaring indenfor det kommunale system har klædt ham godt på til arbejdet. Meget af hans tid går med at læse love og behandle sager, som han selv formulerer det.

Mest af alt er han glad for den tillid, de 172 vælgere viser ham.

- Det er da dejligt, at folk har tillid til mig. Jeg tænker, at når folk har sat deres kryds ved mig, er det en belønning for de frivillige arbejde, jeg har lavet. Det skal vælgerne have tak for, siger Mazlum Øz.

Selv mener han, at han har noget fået nogle af stemmerne fra andre indvandrere, fordi han selv har tyrkisk baggrund. Men han fastslår, at han ikke sidder i byrådet for udelukkende at repræsentere de borgere i Ringsted, der har anden etnisk baggrund end dansk.

At Mazlum Øz stiller op for Venstre er - ifølge ham selv - atypisk, når man har hans tyrkiske rødder in mente. De fleste indvandrere stemmer rødt, fortæller han. Men for Mazlum Øz blev Venstre partiet for ham.

- Jeg har altid været sådan lidt liberal, griner han. Den politiske interesse har altid været der, og flere partier udover Venstre har ifølge Mazlum Øz forsøgt at få ham til at stille op for sig i løbet af de sidste 20-25 år.

- Jeg prioriterede i stedet mine børn, min familie og mine fritidsinteresser. Men nu er mine børn store nok til at passe sig selv, så nu vil jeg bruge lidt tid på mig selv.

