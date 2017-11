Ihærdig vælger stemte i bilen

- Jeg kan ikke gå uden rollator. Jeg bliver let svimmel. Det kniber med at holde balancen. Jeg ville ikke derud at gå og risikere at falde og brække en hofte, fortalte Annalise Olsen til DAGBLADET Ringsted efter at have brugt passagersædet i familiens bil som stemmeboks ude på parkeringspladserne i skolegården foran Byskovskolens afdeling Benløse.