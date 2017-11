Se billedserie Claus Bedemann mener som resten af debatpanelet i aftes, at der skal sikres bedre it og telefonforbindelser til beboerne i landområderne. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Fire år med elendig mobildækning

Ringsted KV17 - 16. november 2017 kl. 17:12 Af Anne wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Jeg må ofte gå uden for og stå på min trappe, når jeg skal have signal igennem til min mobiltelefon, så jeg kan snakke med mine kunder. Det er ok om sommeren, men koldt om vinteren. Det gør det besværligt at drive virksomhed på landet.

Sådan lød det fra Jan Heidebo (R), der var en af paneldeltagerne ved valgmødet i Haraldsted Forsamlingshus i aftes«.

Citatet er hentet i DAGBLADET Ringsteds artikelarkiv fra dækningen af et valgmøde forud for kommunalvalget i 2013.

Sådan lød det fra Jan Heidebo på valgmødet i Haraldsted Forsamlingshus i aftes - altså onsdag 15. november 2017.

For i de fire år siden sidste valg er der sket nærmest ingenting i Haraldsted og omegn med at få forbedret de digitale muligheder.

Udover Jan Heidebo bestod kandidatpanelet i Haraldsted Forsamlingshus november 2017 af Per Nørhave (DF), Nicky Petersen (AL), Britta Nielsen (SF), Berit Bruun (EL), Line Lynnerup (V), Claus Bedemann (NB), Henrik Thomsen (LA), Lars Tegl Rasmussen (K) og Benny Christensen (S).

Hele raden hen er der enighed om, at der skal gøres noget for at sikre en nutidig it- og telefonforbindelse ikke bare i Haraldsted og omegn, men hele vejen rundt i Ringsted Kommunes landområder, for problemet er et fælles træk for alle borgere på landet.

I lige netop Haraldsted blev problemet med den ringe forbindelse til omverdenen ellers dramatisk visualiseret på valgmødet for fire år siden.

Dengang var Joachim Grubbe, skoleleder på Allindelille Friskole, mødedirigent. Det var han også onsdag aften.

Han husker tydeligt, da Venstre-kandidaten Lotte Birkestrøm fik et ildebefindende.

- Vi kunne ikke ringe efter en ambulance. Der var ingen forbindelse på vores telefoner. Jeg måtte løbe op til nærmeste nabo for at få fat i en fastnettelefon, beskrev Joachim Grubbe i en kaffepause.

Lotte Birkestrøm har det godt i dag. Hun er i mellemtiden skiftet til Dansk Folkeparti.