Borgmester glæder sig over bredt samarbejde

- Jeg er glad for at kunne fortsætte som borgmester. Det er et godt tegn, at vi med en endnu bredere konstitueringsaftale, der nu også rummer Radikale Venstre, kan fortsætte arbejdet hen over midten i byrådssalen. Det viser, at de deltagende partier godt ved, hvad der er godt for Ringsted Kommune, siger Henrik Hvidesten.