Pia Fussing blev valgt ind i byrådet for fire år siden for Dansk Folkeparti. Foto: Thomas Olsen

- Helt ærligt, så er det fint for mig

Pia Fussing fra Gyrstinge ved Ringsted fik 35 stemmer, hvilket er det næstlaveste antal for Dansk Folkeparti. Men hun tog også beslutningen selv. I en alder af 72 var energien til at gør en ordentlig indsats forsvundet, forklarer hun. Derfor sagde hun stop efter fire år.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg det helt fint med, at jeg ikke kom ind. På en måde ville jeg jo godt, men energien er ved at glide ud. Når man har en syg datter, så er det ligesom om, at familien kommer først. Så går det ud over arbejdet i byrådet, og så føler jeg, at jeg ikke gør det godt nok, siger hun.