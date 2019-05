Messerschmidt: Brexit har gjort det svært for skeptikere

Der er fuld gang i optællingen til Europa-Parlamentsvalget på landets valgsteder, og umiddelbart ser det ud til, at Dansk Folkeparti står til at gå gevaldigt tilbage.

Klokken 20.00 kom TV2’s og DR’s første exitpolls, som henholdsvis giver Dansk Folkeparti to og et mandat i stedet for de fire, som de har haft siden sidste valg.

Morten Messerschmidt, der i 2014 fik rekorden for flest personlige stemmer ved et EP-valg nogensinde i Danmark, stiller ikke op denne gang. Men han vil gerne kommentere på de umiddelbare tal.

- Det er selvfølgelig ikke sjovt at gå tilbage, men brexit har gjort det svært for de EU-skeptiske partier. Vi har været bagud på point, og det ser man også med Folkebevægelsen mod EU, som også står til at ryge ud. De temaer, der har domineret valgkampen, har heller ikke været i vores boldgade, for det har handlet om klima og miljø i stedet for migration og grænsekontrol, siger han.

Han er dog slet ikke ved at smide håndklædet i ringen – tværtimod.

- Jeg er født optimist, så jeg tror på, at det kommer til at ændre sig i løbet af aftenen. Jeg håber selvfølgelig, at resultatet bliver bedre, men uanset hvad kan folk regne med, at vi kæmper så sveden springer fra panden for at kæmpe vores sag.

Når snakken falder på den forventede valgdeltagelse, er der mere glæde at spore hos ham.

- Det er rigtig rart, at det ser ud til, at valgdeltagelsen bliver høj. Jeg har brugt det meste af mit liv på at få folk til at interessere sig for EU, så det glæder mig da, forklarer Morten Messerschmidt og lægger vægt på, at i dag står i EU’s tegn, men at i morgen er en ny dag.

- I morgen ringer vækkeuret klokken 06.00, og så står den på Folketingsvalgkamp igen. Vi arbejder videre for at sikre os et godt resultat, som i Nordsjælland handler om at få nærpoliti, et styrket sundhedsvæsen og en forbedret Kystbane, som skal på skinner så at sige. Og landspolitisk er det store tema at få gennemført et fuldt asylstop.