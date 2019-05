Det Konservative Folkeparti ser ud til lige at klare sig igennem valget med et mandat.

Konservative ser ud til at redde skindet

Det har længe været usikkert, om Det Konservative Folkeparti kan holde fast i deres ene mandat i Europa-Parlamentet, men stoler man på de først exitpolls fra TV2 og DR lykkes den udfordring for partiet.

Målingerne viser nemlig, at partiet lige præcis redder skindet og holder fast i mandatet, og det glæder byrådsmedlem i Fredensborg Byråd Thomas von Jessen, der har stillet op til EP-valget for partiet.

- Jeg er meget tilfreds med det, tallene viser. Det er godt for Danmark, at Det Konservative Folkeparti har folk i EU, hvor vi sidder i den største gruppe, EPP-gruppen. Det er der politikudviklingen sker, så det er super vigtigt, at vi er med der, siger Thomas von Jessen og lægger vægt på, at det i forhold til de andre konservative partier i Europa er vigtigt at være repræsenteret.

- Vi nordeuropæiske konservative er mere fritsindede end dem sydpå. Sæt nu, at de fandt på, at retten til skilsmisse skulle afskaffes, så er der brug for for, at de nordeuropæiske kan stoppe den slags. De er simpelthen nødt til at lytte til os, så det er meget glædelig, forklarer Thomas von Jessen.

Han glæder sig over det umiddelbart høje stemmetal ved dagens afstemning.

- Det er rigtig positivt, at vælgerne er så interesserede i EU, som gennem de seneste fem år har været gennem et turbulent forløb med brexit og Orbans nationalistiske linje, som jeg ikke er så vild med. Det har gjort vælgerne vågne, og det er altså ikke ligegyldigt, hvad de stemmer, siger han.