DF: Gift dig dansk - eller glem alt om statsborgerskab

Dansk Folkeparti vil gøre det til et krav for udlændinge, der ønsker at opnå dansk statsborgerskab, at de har en dansk ægtefælle.

Det skriver Berlingske.

Forslaget er del af et såkaldt antiislamiseringsudspil, som partiet præsenterer frem mod dets årsmøde lørdag.

Målet er blandt andet at udbrede dansk kultur til muslimer, forklarer indfødsretsordfører for DF Marie Krarup til Berlingske og kalder det et "markant forslag".

- Det vil betyde, at antallet kommer voldsomt ned, og der sker en form for assimilering, som man er rimelig sikker på, siger Marie Krarup til Berlingske.

Udspillet bærer navnet "Danmark skal være dansk – også om 100 år".

Det skal skrue op for en "kristen værdikamp". Udspillet lægger blandt andet op til et stop for stormoskéer og en kortlægning af det kristne missionsarbejde i Danmark.

I alt er der 14 forslag på bordet, som ifølge DF-formand Kristian Thulesen Dahl skal modvirke, at Danmark ændrer "karakter", hvis andelen af befolkningen med muslimsk baggrund vokser de kommende år som følge af familiesammenføringer. Det siger han til avisen.

Marie Krarup forklarer situationen således:

- Vi er nødt til at holde fast i vores værdier, i vores traditioner og gøre alle i Danmark klar over, at vi står i en skæbnestund, siger hun til Berlingske.

- De udlændinge, som er kommet hertil, og som ikke kan tilbagesendes, er nødt til at forstå det. Og for at de kan forstå det, er danskerne nødt til at vise det i praksis. Det er aktiv kristen kulturkamp über alles.

Venstre, Konservative og Liberal Alliance har afvist at give en kommentar om det samlede udspil i Berlingske. Konservative og Venstre erklærer sig dog skeptiske i forhold til kravet om, at en dansk ægtefælle skal være en forudsætning for at opnå statsborgerskab.

Institut for Menneskerettigheder vurderer over for avisen, at forslaget ikke lader sig gøre inden for konventionerne.

/ritzau/