FAKTA: Ansatte med arbejdsfordeling får højere dagpengesats

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge en ordning om arbejdsfordeling med en forhøjet dagpengesats, så den også gælder i hele 2021.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse fredag.

Her kan du se, hvad ordningen går ud på:

En arbejdsfordeling er en aftale om, at de ansatte i en privat virksomhed i en midlertidig periode arbejder på nedsat tid for at undgå fyringer på arbejdspladsen. Når aftalen er godkendt hos jobcentret, kan de ansatte søge om supplerende dagpenge fra a-kassen.

Arbejdsgiveren kan selv bestemme at gennemføre ordningen, men inden da skal de ansatte høres til sagen.

En arbejdsgiver kan med den midlertidige ordning sende ansatte hjem i 20-80 procent af arbejdstiden. Det bliver målt som et gennemsnit over en periode på fire uger. Man kan altså godt have flere eller færre fridage i nogle uger, så længe det opvejes i andre uger i perioden.

Ordningen skal hjælpe private firmaer under coronaudbruddet, da det bliver muligt for medarbejderne at dele arbejdet og samtidig modtage supplerende dagpenge.

Ansatte med arbejdsfordeling kan med ordningen få en højere dagpengesats end den almindelige. Beløber bliver beregnet ud fra ens tidligere indtægt.

Hvis man får supplerende dagpenge under arbejdsfordeling, forbruger man ikke af de to år, man har ret til dagpenge.

Med ordningen skal man ikke være jobsøgende i perioden, hvor ens virksomhed har arbejdsfordeling.

Virksomheder kan stoppe deres aftaler om arbejdsfordeling og afskedige ansatte, hvis de finder det nødvendigt.

I forbindelse med forlængelsen af ordningen er regeringen og arbejdsmarkedets parter desuden blevet enige om, at virksomheder under visse betingelser kan indkalde afløsere til pludseligt opstået arbejde. Det har især været et ønske fra hotel- og restaurationsbranchen.

Kilder: Akademikernes A-kasse, HK, Beskæftigelsesministeriet.

/ritzau/