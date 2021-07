Zorro er klar til museumsgården

Og selv om historien oprindelig foregår for en del år siden, så formår Flemming Jensen som sædvanlig at bruge begivenhederne til at trække en parallel til nutiden.

- Det er vigtigt for os at holde fast i de gode traditioner. Vi mennesker kan lide at glæde os over det kendte. Forestillingen i år har fuld fart over feltet, og jeg mærker virkelig, at de sjove karakterer, vi har med på holdet i år, kommer helt ud over scenekanten, fortæller han.