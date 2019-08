Se billedserie Voksenelev Mikkel Fuglheim, Holbæk, var i gang med den stegte fiskefilet til et velvoksent klassisk stjerneskud. Allan Kristiansen håber at kunne tage en tjenerelev og gerne også FGU-elever. Med fra produktionskolen NV-Pro har han kokkeeleven Nicklas Jørgensen. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Wienerschnitzel og rødspætte kom tilbage på menuen efter »klager« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Wienerschnitzel og rødspætte kom tilbage på menuen efter »klager«

Oplev - 30. august 2019 kl. 10:58 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hist hvor vejen slår en bittelille bugt, ligger Elmely Kro ved Ugerløse, og det skal den blive ved med, tænkte VVS-installatør Henrik Kjær, Holbæk. Og så købte han en kro, der skal værne om landevejskroens historie og give gode madoplevelser.

Måske var det også lidt et panikkøb. Henrik Kjær manglede et sted at bespise cirka 250 deltagere i Holbæk- løbet for veteranbiler.

Billøbet blev tyvstart og generalprøve, den officielle åbning var sidst i juni.

- Målet er i kvalitet at ligge en tak under SuRi i Holbæk og Skomagerkroen ved Kirke Sonnerup. Prisen er også lidt billigere, men det er ikke et landevejens bøfhus. Det er kvalitet uden for meget fis som skum og trøffeldrys, understreger Henrik Kjær.

Menukort skal udfordre Sanne og Gitte Sonne var taget fra Vallekilde for at prøve den ny Elmely Kro. De var spændt på, om den kunne leve op til det flotte ry, den tidligere forpagter Poul Bøje Nielsen havde skabt.

- Og det kan den, det er meget høj kvalitet, her kommer vi igen, lovede de.

Kokken Allan Kristiansen står for madoplevelserne. Han blev ledig, da produktionsskolen NV-Pro i Holbæk/Odsherred gik konkurs. Han underviste og stod for driften af restaurant Værftet.

- Vores menukort er ikke langt, men er blevet udvidet lidt, for vi er lydhøre. Når gæster »klager« over mangler, kommer wienerschnitzel og helstegt rødspætte med smørsovs på kortet. Vi har faste retter, men skifter jævnligt ud. Det skal være en udfordring for kokke og spændende for gæster, forklarer han.

Det tyder på, der er ramt rigtigt. På et par måneder har rygtet om god mad spredt sig. Selv om sommerferien er slut, dumper gæster ind, og der bliver mere og mere at lave.

En rentabel kro Henrik Kjær er en glad mand og tror, at en blanding af maden, hyggen og et smilende personale rykker. Han har fået mange reaktioner på genåbningen af Elmely Kro.

- Det var en god indskydelse, jeg fik, mens jeg sad i mit sommerhus i Frankrig og fik at vide, at ibrugtagningen af Sportsbyen blev udskudt på ubestemt tid, og min aftale om at bespise deltagerne i Holbækløbet røg. Men Elmely Kro er ikke købt for sjov. Jeg mener, den kan drives rentabelt. Elmely Kro havde fået et godt ry og er en dejlig landevejskro. Den er værd at bevare i en tid, hvor landevejskroer lukker.

Samme begrundelse havde sælgerne, Dorte og Jørgen Carlé, da de købte kroen i 2006. Den gule bygning med stråtag har godt nok kun været kro siden 1964, men er blevet en del af og hører til lokalsamfundet.

En drøm om en foodtruck Maden har Allan Kristiansens tvist, men læner sig op ad den kromad, der aldrig mister kunder. Godt håndværk og gode råvarer er i centrum.

- Det er smørrebrød, wienerschnitzel, rødspætte og rejecocktail, som sjovt nok er børns favorit. Vi sælger wienerschnitzel, kæmpetartelet og burger ud af huset, men kom gerne med bøtter og få en anden ret med hjem. Vi laver store og små selskabsmiddage og har sæsonfestivaler, forklarer Allan Kristiansen.

Første festivaltema var skaldyr, næste festival vil kredse og kræse om tarteletten, og til oktober bliver det vildt.

Det er kun gået få måneder siden åbningen, men han er begyndt at tænke nye tanker ud over at udbygge med flere selskaber og firmafrokoster.

- Vi skal konsolidere os. Men jeg pusler med tanken om en foodtruck til næste sommers festivaler. Jeg har kokkeelever og vil gerne have en tjenerelev og også tage unge fra FGU'en, der afløser produktionsskolen, siger Allan Kristiansen.

Merethe Møller, Jelling, og Bente Møller, Fredericia, havde valgt at dreje ind og spise frokosten på Elmely Kro på deres vej til en lille miniferie i Holbæk og havde absolut intet at klage over.

To gange John med efternavnene Øllegaard og Sørensen var kørt fra Roskilde og Gladsaxe for spise.

- Vi har hørt om stedet og ville tjekke, om Elmely Kro levede op til ryet. Vi har kombineret det med en tur til Brorfelde Observatorium. Vores forventninger blev indfriet, det er god mad, og der er rigeligt af den, understregede de.

En sådan tur kan anbefales, lød det over kaffen.

I 1964 åbnede smørrebrødsjomfru Anna Margrethe og frisørmester Otto Rasmussen Elmely Kro i en tidligere fæstebolig fra 1865 under Løvenborg Gods.

Christian Laurits Rasmussen overtog i 1908 sit barndomshjem. Solgte det i 1947 til nevøen Poul Helmer Rasmussen.

Han drev landbruget videre til sin død i 1961. Broren Otto Rasmussen købte ejendommen.

Elmely Kro blev et tilløbsstykke, Anna Margrethe Rasmussens Elmelyplatte trak folk til langvejs fra.

Otto Rasmussen var en kort overgang krovært, men valgte at forpagte den ud til sin død i 1995.

Efter skiftende ejere og forpagtere gik kroen konkurs i 2004 og blev købt af Aarhus Pantebrevsselskab.

I 2006 købte Dorte og Jørgen Carlé en nedslidt og lukket Elmely Kro, gennemrenoverede den og forpagtet den ud til 21-årige Kasper Henriksen.

2009 overtog parret bag restaurant SuRi i Holbæk, Henrik Nielsen og Poul Bøje Nielsen, forpagtningen.

Januar 2018 opgav de makkerskabet. Poul Bøje Nielsen, barnebarn af Anna Margrethe og Otto Rasmussen, drev alene kroen videre til august, hvor han overtog Skomagerkroen ved Kirke Sonnerup.

Kia og Patrick Bach Dalin overtog forpagtningen, men lukkede i januar2019.

Dorte og Jørgen Carlé satte kroen til salg. Henrik Kjær købte og ansatte kokken Allan Kristiansen, hvis far og søster var ansat under Anna Margrethe og Otto Rasmussen.