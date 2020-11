Se billedserie August Hage dufter til sine egne dråber. Der er ifølge godsejeren ingen andre whiskyproducenter, som destillerer med korn i kedlen. Foto: Thomas Olsen

Whisky fra gods: Som at stå i en bygmark med dug på inden høst

Oremandsgaard Gods har kastet sig over whiskyproduktion. Smagerne har allerede haft pengepungen op af lommen.

Som ung studerende var August Hage bartender på flere københavnske barer. Her skænkede han god whisky til connaisseurer, der gav den hele armen.

- Det var enormt sjovt at servicere det segment, fordi folk var sindssygt passionerede, og fordi de gik op i de små smagsnuancer: »Jeg kan godt lide den her lille nødde-finesse« eller »her er der ekstra smag af korn«, griner August Hage.

I dag er godsejeren fra Oremandsgaard syd for Præstø selv lige så begejstret for whisky, og han kan oveni købet kalde sig producent. Efter at have stor succes med gin og æblebrandy har godset i samarbejde med Radius Destilleri kastet sig over whisky.

- Vi har godt og vel 400-500 liter liggende på fade, som vi lavede sidste år ved juletid, siger August Hage.

Som gods med økologisk landbrug har Oremandsgaard den vigtigste ingrediens til whisky lige uden for døren.

Læs mere på www.radiusdestillery.com - Vi har altid haft maltbyg som en vigtig produktion på gården. Hele godset er bygget på de penge, som min tipoldefar tjente på maltproduktion til England. Vi er stolte af vores malt-kvalitet, så det var lige til højrebenet at putte den råvare ind i destilleret, siger August Hage.

Salget er gået i gang Selvom Oremandsgaard er nybegyndere inden for whiskyproduktion, har godset tilsyneladende fat i noget.

Flere eksperter, herunder folk fra barer og toprestauranter, har været forbi og smagt de første dråber, som ligger oppe på fadloftet over destilleriet. Nogle af dem har sågar haft pengepungen op af lommen og købt fadandele.

- Vi har allerede solgt fem hele fade, snart seks forhåbentligt.

Prisen for et 220 liters whiskyfad begynder ved 140.000 kroner. Man kan også købe mindre, for eksempel 1/10 eller 1/20, såsom eksempelvis whiskyklubber har gjort.

- Whiskyen skal ligge i minimum tre år. De, der har investeret i whiskyen, er ofte interesseret i, at vi ikke sender whiskyen for tidligt ud på markedet. De vil måske hellere have, at den ligger i fire år. Nogle handler med whisky, som var det aktier. De køber med videresalg for øje, fortæller August Hage.

Guds gave på besøg Én af dem, som har smagt Oremandsgaards whisky, er Michael Madsen, direktør i Juuls Engros A/S i Bagsværd. Det er Danmarks største forhandler af spiritus, som blandt andet distribuerer Oremandsgaards gin, æblebrandy og likører til vinbutikker, restauranter og barer i hele landet.

Michael Madsen var begejstret, da han første gang smagte Oremandsgaards whisky, og nu har han købt sig ind i selve produktionen.

- Det var guds gave, at han kom forbi for at smage vores whisky, og at han bagefter gerne ville være en del af teamet. Det er ret atypisk, at man som distributør køber sig ind hos en producent, siger August Hage.

Det er også Michael Madsen, som har skaffet de vigtige fade til lagring af whiskyen.

- Vi har fundet de fineste sherryfade fra Bodegas Tradicion (spansk sherryproducent, red.). Det er ret afgørende, at man får de rigtige fade, siger August Hage.

Destillerer med korn Hvordan smager den så, Oremandsgaards kommende whisky?

- Vi laver en blødere whisky, der minder om irsk whisky, siger han.

Oremandsgaard har ifølge August Hage brugt lang tid på at udvikle en speciel metode. Kedlerne i destilleriet er specialbygget til at have en ekstra omrøring, og desuden er korn med hele vejen i processen.

- Det er Flemmings fortjeneste (Jensen, kemiingeniør fra Radius Destillery, red.), at vi går enegang. Han har den holdning, at der sidder vildt meget god smag i kornet, så vi destillerer med korn i kedlen. Det er der ikke nogen andre producenter, der gør, siger August Hage.

Kornet optræder ifølge August Hage da også markant i smagen.

- Man får en fornemmelse af, at man står i en bygmark med dug på, lige inden den skal høstes.

Røgede noter i glasset At Oremandsgaard har solgt fade forlods giver blod på tanden. Godset udvider produktionen med tre nye 5000 liters tanke til at gære whisky til i alt 50.000 euro.

- Det er mange penge, men vi tror på det, siger August Hage.

Planen er at lave endnu en type whisky, en der er mere røget i smagen. Den røgede tilgang får man ved at brænde sivtørv over et bål af æbleflis, hvorefter røgen føres igennem væddet malt.

- På den måde holder vi fast i de muligheder, som er på gården, siger August Hage og tilføjer.

- Jeg tror, at den røgede whisky er lige om hjørnet.