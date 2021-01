Se billedserie Sandheden er nuanceret, og vi ved slet ikke så meget, som vi går rundt og tror. Komiker Thomas Warberg er klar med et nyt show om vores trang til at hævde vores begrænsede viden. Pr-foto Foto: Seth Nicolas

Send til din ven. X Artiklen: Warberg sætter spot på nuancerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Warberg sætter spot på nuancerne

Oplev - 20. januar 2021 kl. 15:25 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Alle har en holdning og har ret til at udbasunere den. Over aftensmaden, sammen med vennerne eller på de sociale medier. Men sandheden er måske, at vi slet ikke har grund til at have så skråsikre meninger om alt og alle.

I sit nye show, »Et Storslået Menneske«, kigger komiker Thomas Warberg nærmere på den stadig stigende tendens til, at vi alle vil udbrede vores holdninger uden at skele til reelle kendsgerninger.

- Showet handler om, at vi selv synes, vi er ret fantastiske. Alle vores meninger og synspunkter har efterhånden fået samme værdi som fakta og kendsgerninger, fortæller Thomas Warberg.

Showet har været undervejs et års tid.

- Jeg havde faktisk emnet på plads, allerede inden coronaen kom. Så da der pludselig kom en epidemi, tænkte jeg, at nu måtte folk da i mindste kunne forholde sig til fakta - det måtte da være det vigtigste. Men nej, der gik ikke længe, så var alle tilbage - og måske i endnu højere end før grad fokuseret på dem selv og deres egne meninger og teorier. Så med coronaen fik jeg da lige testet, om min idé holdt vand, griner Thomas Warberg.

Klarsyn hos optikeren Idéen til »Et Storslået menneske« opstod for et års tid siden, da han var hos optikeren.

Blå bog Thomas Warberg

Født 11. juni 1985 i Toftlund i Sønderjylland

Har på tv blandt andet medvirket i »Live fra Bremen«, »Klipfiskerne«, »Stormester« og »Comedy Fight Club«.

Er snart aktuel med showet »Et Storslået Menneske«.

Indehaver af Warberg Comedy Club på Vesterbro. - Jeg troede, at jeg var farveblind. Nej, sagde hun så. Det var simpelthen, fordi jeg er mand. Der er en tendens til, at man i langt højere grad lærer piger om farver og alle deres nuancer end tilfældet er med drenge. Vi mænd har simpelthen ikke lært at skelne for eksempel mellem de forskellige nuancer af blå. Dét fik mig til at tænke over, at mange af os ikke ved særlig meget om noget som helst. Blå kan også være lyseblå eller lavendel, siger han.

Skulle det lykkes os at få hele paletten af viden inden for et felt på plads, kan det også give problemer. Til tider er uvidenhed nærmest en lise, mener komikeren.

- Vi får enormt meget at vide om mange ting, og så er spørgsmålet jo, hvad man så gør med den viden. Når man køber ind til aftensmad, skal man godt nok gøre sig umage for at sikre sig, at hele indkøbskurven er fyldt med de helt rigtige bæredygtige og økologiske produkter. Det tager jo en krig - og så ender det jo ofte med, at man alligevel bare køber et halvt kilo oksefars og noget pasta. Simpelthen fordi man ikke orker at tage stilling, klukker Thomas Warberg.

Et betændt emne Det er fjerde gang, at komikeren er på danmarksturné med et show. Senest turnerede han i 2019 med »Perfektion, overskud, og andre lorteord«, som fik seks stjerner af blandt andet Jyllands-Posten. Denne gang adskiller sig selvfølgelig markant ved at komme efter et cirka 10 måneder langt coronaforløb. Men selvom virussen har lagt sig som en dyne over alt, hvad vi beskæftiger os med, prøver Thomas Warberg at nedtone epidemien i sit nye show. Det samme gør sig i øvrigt gældende for et andet af 2020's store emner.

- Jeg har været meget i tvivl om, hvorvidt jeg skulle bruge have noget om sexisme og #MeToo med i showet. Det er så betændt et emne, at man virkelig skal passe på med at træde nogen over tæerne. Men jeg har da gjort mig nogle tanker, og der kommer nok også to-tre jokes om det - bare lige for at få det testet af, griner han.

Se datoerne for Thomas Warbergs shows på Sjælland her: Thomas Warberg - Et Storslået Menneske. Shows på Sjælland: 23/2: Kino Den Blå Engel, Kalundborg

6/3: Musikteatret, Albertslund

8/4: Støberihallen, Hillerød

9/4: Ringsted Kongrescenter

14/4: Gribskov Kultursal, Helsinge

15/4: Holbæk Teater

16/4: Galaksen, Værløse

17/4: Roskilde Kongrescenter

6/5: Bremen, København

7/5: Bremen, København

8/5: Bygningen, Køge

19/5: STARS, Vordingborg

25/6: Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Næstved

26/8: Bremen, København

28/8: Viften, Rødovre

7/9: Portalen, Greve

Selvom coronaen er over os, går det glimrende med billetsalget til Thomas Warbergs shows rundt omkring i landet. Tiden vil så vise, om - og i hvilken udstrækning - han får lov til at gennemføre dem.

- Det kan godt være, at restriktionerne gør, at vi må dele aftenerne op og lave to shows i stedet for et. Men det gør heller ikke så meget. Stand up-komikere er vant til det. Vi startede jo alle sammen med at optræde på små scener og i små forsamlinger. Faktisk er det ikke så længe siden, at jeg var på Skråen i Aalborg. De havde problemer med deres billetsystem, så jeg optrådte for 48 tilskuere. Men det var faktisk ret hyggeligt, og det bliver det også, hvis salene kun bliver halvt fyldt op her i foråret, lover Thomas Warberg.