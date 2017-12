Se billedserie Henrik Ravnemose nyder kun vin af »rigtige vinglas« - livet er for kort til dårlig glas, som han siger. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Vinkenderen fra Vallø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinkenderen fra Vallø

Oplev - 08. december 2017 kl. 13:16 Af Erik Nielsen, DAGBLADET Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vin er ikke bare vin. Vin er en videnskab. Og viden om vin, det har Henrik Ravnemose, der siden 2004 har kunnet kalde sig sommelier.

I dag udøver han denne kompetence på Vallø Slotskro, som til den seneste udgivelse af Den Danske Spiseguide var nomineret i kategorien: Årets bedste vinkort. Det blev ikke til en pris på aftenen for uddelinger på Hotel Frederiksminde i Præstø. Men der er ikke nogen tvivl om, at med assisterende køkkenchef Henrik Ravnemose på holdet, så har slotskroen i den nordlige del af Stevns Kommune, en af landets mest passionerede vinkendere i staben. Vi har aflagt ham et besøg på hans hjemmebane for at få en snak om hans store kærlighed til vin.

- Det er ikke nogen kunst at gå ud og købe de dyre vine. Kunsten, det er, at finde en vin, der er god til prisen. En vin, hvor smagen gør noget ved maden, og omvendt maden gør noget ved vinen. Det bruger jeg rigtigt meget af min vågne tid på at finde ud af, siger Henrik Ravnemose en stille og rolig mandag eftermiddag, hvor han aftenen forinden havde deltaget i en stor vinsmagning hos en importør i Roskilde, hvor han alt i alt fik smagt på 20 forskellige vine.

Fornuftige priser Han peger på, at han lægger en stor ære i at kunne finde frem til nogle vine i et fornuftigt prisleje, hvor alle kan være med. Egentlig er han uddannet kok, men i starten af det nye årtusinde besluttede han sig for at lægge et lag ovenpå og blev udlært sommelier i 2004.

Han har deltaget i flere konkurrencer siden da, og han har desuden tilegnet sig en stor del af sin basisviden ved at bo en længere periode hos en vinbonde i Roussillon i Frankrig tilbage i 2003.

- Restaurationsbranchen flytter sig hele tiden, og der er sket nogle kæmpe hop på vinområdet siden starten af nullerne. Eksempelvis har Noma betydet mere for restauranter uden for København, end man lige tror. De har virkeligt være med til at flytte noget, siger Henrik Ravnemose, der mener, at den danske smag i det tidsrum har flyttet sig fra de klassisk franske vine til de mere frugtholdige af slagsen.

Tage til takke Som restauratør i provinsen må han nogle gange »tage til takke« med det, han kan få.

- Men det gør bare opgaven meget mere spændende. For det gør blot glæden endnu større at opdage et »hit«, inden andre gør det, fordi man konstant skal være på opdagelse, siger sommelieren fra Vallø Slotskro, der deler sine vine ind i »gode årgange« og »store årgange«.

- Derimellem er der problemfyldte år for bestemte områder. Det betyder ikke nødvendigvis, at det bliver en dårlig vin, hvis høsten slår fejl. Det betyder blot, at der ikke er så meget af den, og at prisen derfor stiger, siger Henrik Ravnemose, der i sin omtale af vin lægger meget vægt på, at smag er individuelt.

Kunsten at ramme rigtigt Derfor er det heller ikke sikkert, at han altid rammer rigtigt, hvis han ikke kender til sine gæsters præferencer.

- Det jeg bedst kan lide, er jo ikke givet, at det er det, du bedst kan lide. Derfor skal man vide noget om både maden og sine gæster for at vælge den rette flaske vin.

Han mener dog, at det for den enkelte er blevet langt enklere at finde frem til gode vine. Det har vin-app'er til mobiltelefonen som Vivino og Vimondo en stor del af æren for.

- Man kan populært sige, at den gode vin kun er et enkelt klik væk.

Fakta: Ud over Vallø Slotkros vinkort, så er sommelier Henrik Ravnemose ikke bleg for at rose og anbefale vinkortene fra henholdsvis Geranium, Søllerød Kro samt ikke mindst Malling Kro øst for Aarhus.





På Vallø Slotskro arrangeres der hvert år vinsmagninger i samarbejde med forskellige importører.





Slotkroen har mange »sjove« karafler, der også kan være med til at give et pift til





Hvidvin har en anbefalet drikketemperatur på syv grader, mens rødvin ligger på 15-16 grader (nogle tror, stuetemperatur er optimal, men det er ifølge sommelieren ikke korrekt) Ud over Vallø Slotkros vinkort, så er sommelier Henrik Ravnemose ikke bleg for at rose og anbefale vinkortene fra henholdsvis Geranium, Søllerød Kro samt ikke mindst Malling Kro øst for Aarhus.På Vallø Slotskro arrangeres der hvert år vinsmagninger i samarbejde med forskellige importører.Slotkroen har mange »sjove« karafler, der også kan være med til at give et pift tilHvidvin har en anbefalet drikketemperatur på syv grader, mens rødvin ligger på 15-16 grader (nogle tror, stuetemperatur er optimal, men det er ifølge sommelieren ikke korrekt)