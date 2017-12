Se billedserie Kun filthuen med kaninpelskant kunne give associationer til fordums tid. For Villy Jensen er asa-troen en måde at tænke på - ikke en undskyldning for at klæde sig ud. Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Villy så ravnen som et varsel og begyndte at dyrke de nordiske guder

De asa-troende samles i naturen for at hylde de nordiske guder, når årets korteste dag nærmer sig.

Bålet har svært ved at fænge. Til gengæld stiger røgen op i en lige søjle. Måske fordi der er ikke meget vind i skoven i dag, måske fordi guderne er med os.

Vi befinder os i Vrangeskov nær Ringsted. Villy Jensen er asa-troende og medlem af Idun Blotlaug, som hvert år markerer årets korteste dag med et såkaldt juleblot her ved bålpladsen.

Ravnen var varsel

Villy Jensen har været med i blotlauget i ni år. Han har altid været naturmenneske, og i særdeleshed fugleinteresseret. Men det var en oplevelse med en ravn tilbage i 2004, der for alvor fik ham sporet ind på asa-troen. Odins ravne, Hugin og Munin, er i nordisk mytologi budbringere mellem gudernes og menneskernes verden. - Jeg fik en idé om, at der er mere mellem himmel og jord, siger Villy Jensen.

Han så ravnen ved Søskær Mose nær Korsør, hvor et udslip af 500 liter dieselolie fra flådestationen havde forurenet området.

- Det var mange år siden, jeg havde set en ravn, og jeg havde aldrig set en ravn derude, siger han.

Ravnen blev et varsel for Villy Jensen. Han var på det tidspunkt ansat under teknisk forvaltning i Korsør Kommune, men var samtidig formand for lokalkomiteen i Danmarks Naturfredningsforening. Han gik på TV Øst og talte om forureningen.

- Jeg stillede op foran kameraet og sagde, det var noget forbandet svineri. Og så søgte jeg et andet arbejde, siger han.

Ikke udklædningsleg

Pludselig stiger en flot flamme op fra vores bål. Måske fordi fotografen har fodret gløderne med papstykket fra min blok. Eller måske fordi guderne er med os.

- Nogle tror nok, at vi er nogle tosser. Og mange forventer, at vi stiller op med horn og det hele. Det gør vi ikke. Det er ikke en leg...Flere af deltagerne er fritidsvikinger og tager på Trelleborg og den slags, hvor de er klædt ud som jernalderfolk eller vikinger. Men det er noget andet, siger Villy Jensen, som selv er iklædt fornuftigt udendørstøj: Vandrestøvler, cowboybukser og fleecetrøje.

- Den måde, vi tror på, er meget individuel, og det er der plads til. Vi kan godt have forskellige opfattelser af vores guder. Jeg tror ikke, at Thor er en person, der kører rundt på himlen med to gedebukke foran og laver torden. Der har videnskaben nok overhalet den opfattelse. Men jeg tror, at Thor er nogle begreber, der ligger i os som mennesker, som vi kan dyrke. Thor er den svages beskytter. Det er ham, der står for vejret. Og det er ham der, på en noget naiv måde, bekæmper kaos. Ham synes jeg godt om, siger Villy Jensen og tilføjer, at asa-troende ikke har noget problem med andres religiøsitet.

- Vi har jo så mange guder i forvejen, at hvis nogen skulle have en ekstra..., siger han.

Julen en hedensk fest

Ved juleblotet samles den lille snes medlemmer af blotlauget her inden for stencirklen omkring bålpladsen. Ritualet varetages af en gode eller gydje (en mandlig eller kvindelig præst, red.), som påkalder fire guder - én for hvert verdenshjørne.

Der bliver tændt op i en gryde med olie, og så bliver der taget varsel efter ilden: Hvordan bliver det kommende år. Et stort horn med mjød bliver sendt rundt i kredsen, og man hylder guderne. Herefter går hornet rundt igen til en talerunde, hvor ordet er frit.

- Det er mange gange noget stærkt personligt, som man gerne vil dele. Der er en stav, som bliver sendt rundt, og den, der har staven, har ordet, siger Villy Jensen.

Når flammerne er brændt ud ved juleblotet, og ritualet er forbi, ønsker man hinanden en god jul.

- Julen er jo også en hedensk fest, der strækker sig over en periode, hvor det handler om at komme hinanden ved, spise godt og drikke godt, siger Villy Jensen.

Og det går man i gang med efter den religiøse del af juleblotet. Så er campingborde og -stole stillet frem, og der nydes stegt gedekød, rodfrugter - men også kaffe og småkager - i selskab med de øvrige fremmødte venner og familie, som ikke er med i selve ritualet.

På den måde er juleblotet også en fejring på samme måde som andre julefester. Og flere af de hedenske ritualer kan da også genkendes i nogle af de traditioner, mange danskere stadig holder i hævd. Risengrøden til nissen er en ofring, ligesom de asa-troende lægger æbler, korn og brød ud til guderne ved juleblotet. Og når vi sætter juleneg ud, så følger det en gammel hedenske tradition om at stille havre ud til Odins heste.