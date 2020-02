Man kan faktisk kun tale om bæredygtig turisme i det omfang, at man i sin ferie ikke rejser udenlands og bevæger sig rundt på cykel eller gåben. På billedet ses broen, der forbinder Nyord og Møn. Foto: Per Rasmussen Foto: Per Rasmussen

Vil du være en mere bæredygtig turist i år? Så bliv på Sjælland

Oplev - 04. februar 2020 kl. 15:32 Af Jonatan Leer, docent, Ph.d., Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidder du her i vintermørket og længes efter sommerferie med sol og strand - og drinks og sex i de hede nætter? Måske overvejer du nu at købe en rejse sydpå eller østpå. Eller hvorfor ikke tage vestpå, til du rammer Caribien eller Florida eller Hawaii? Ja, det kunne være skønt! Bare ligge og dase i luksus på den anden side af jorden.

Lige da du skal til at bestille den store All Inclusive-pakke på Honolulus fineste resort, kommer du i tvivl. Var der ikke noget med den der bæredygtighed? Skulle man ikke til at flyve mindre for at mindske CO2-udslippet?

Du ser dig selv som én, der går op i klimaet i hverdagen. Du sorterer affald, er begyndt at spise mindre oksekød og køber ikke plastikposer.

Men behøver man også at tænke på klimaet i ferien?

Ja, det er der rigtigt mange, der mener, at vi bør gøre.

Særligt har cruise-rejser og de lange flyrejser fået på puklen. Men mange har også anklaget masseturismen for ikke at være økonomisk bæredygtig for de lokale og ofte fattigere samfund, som turen oftest går til. Det kan være ned til 15 procent af de penge, du bruger, som ender i de lommer.

Tilbud til klimabevidste Derfor er der også en række nye tilbud til de mere klimabevidste.

Interrail har fået en renæssance. Dit CO2-udslip er nemlig kun en 1/74 ved tog frem for fly.

Slow-turisme eller Eco-turisme er også blevet hotte begreber. Men det er ikke nødvendigvis CO2-reducerende. Hvis du tager på en vandretur i Peru og bor hos de lokale i Andesbjergene, er det måske økoturisme, og måske kanaliserer du flere penge til de lokale, end hvis du valgte et feriereservat gennem et rejsebureau. Den lange flyvetur til Sydamerika gør bare, at det ikke kan kvalificeres som bæredygtigt. Flyveturen alene vil opbruge flere års CO2-kvoter i forhold til Parisaftalens idealer. Det vil tage flere årtiers affaldssortering at kompensere.

Således er vi moderne forbrugere fanget mellem ønsket om at opføre os bæredygtigt og muligheden for at udforske verden.

Det er svært at kombinere.

Hvis vi skal være helt oprigtige, må vi konstatere, at bæredygtig i betydningen CO2-neutral turisme findes ikke.

Det er altid bedre bare at blive hjemme på sofaen. Men gider vi det?

Måske kunne man i det mindste forsøge at være lidt mere bæredygtig i sin ferie.

Et kompromis kunne være at gå lidt uden for sin dør, men ikke så langt, fx blive inden for regionen.

Det er mere bæredygtigt end næsten hvilken som helst anden form for sommerferie.

En rigtig klimadengse Hvis du så vil være en rigtig klimadengse, kunne du tage på vandretur eller cykle Sjælland rundt.

Her er også strand og (mulighed for) sol. Der er drinks alle vegne og - hvis du er heldig - også sex. Men pas nu på, for overbefolkning er en anden klimaudfordring!