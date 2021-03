Se billedserie Trelleborg ved Slagelse åbner 1. april. Formentlig med visse begrænsninger, men »vikingerne« står allerede i kø for at være med. Den forestående sæson giver også gæsterne et første indtryk af den rekonstruktion af borganlægget, som er på vej. Det fortæller museumschef Anne-Christine Frank Larsen. Foto: Thomas Olsen

Vikingerne kommer også under en pandemi

Oplev - 19. marts 2021 kl. 16:45 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Historien om, hvordan kong Harald Blåtand samlede det danske rige, og ikke mindst hvordan han holdt den tysk-romerske kejser i skak ved at bygge enorme borganlæg, skal også fortælles på Trelleborg ved Slagelse i den sæson, der tager sin begyndelse skærtorsdag, 1. april.

Vikingeborgen er klar til at byde gæsterne indenfor. Eller rettere udenfor, for der er næppe udsigt til, at det bliver tilladt at opholde sig inde i museumsbygningen.

Det er så også ude på det 13 hektar store område, vikingeaktiviteterne foregår, og hvor publikum kan se de jordvolde, som udgør resterne af det imponerende borganlæg, som troner i det vestsjællandske landskab ved Tude Å.

Vikingeborgen Trelleborg, Trelleborg Allé 4, Hejninge, 4200 Slagelse

Åbningstid 1. april-31. maj: 10-16, 1. juni-31. august 10-17, 1. september-31. oktober 10-16

Vikingesommer 27. juni-15. august

Projekt »Ny Trelleborg« med rekonstruktionen af borganlægget har foreløbig et budget på 51 millioner kroner, hvoraf Slagelse kommune har bidraget med 29,5 millioner

Også de fire andre borgringe i Danmark, blandt andet Borgring ved Køge, har søgt om at komme på Unescos verdensarv-liste

Harald Blåtand var konge i Danmark fra cirka 958 til 964 Anlægget danner hver sommer rammen om »Slaget om Trelleborg«, som udkæmpes under den årlige vikingefestival i juli. Sidste år blev festivalen aflyst og erstattet af flere omgange vikingesommer for ikke at samle for mange på én gang, og i år håber museumschef Anne-Christine Frank Larsen på at kunne gennemføre begge dele.

- Vi har cirka 800 ansøgninger til festivalen nu, og vi håber stadigvæk både at kunne holde vikingesommer og vikingefestival, men det allervigtigste er, at vi ikke er en smittespreder, siger hun.

Efter at vikingeborgen i 2014 blev en del af Nationalmuseet, har der været gratis adgang til området, bortset fra under festivalen. I stedet betaler publikum for at deltage i de aktiviteter, der er gang i hele sæsonen.

Unesco-håb Selv om en sæson - og en lidt anderledes en af slagsen - står for døren, er der to ting, som i dén grad optager museumsfolkene ud over såvel almindelige som ualmindelige forberedelser for at overholde coronarestriktioner.

Den ene er, at det næste sommer ventes afklaret, om vikingeborgen bliver optaget på Unescos liste over verdensarv. Unescos inspektører kommer på besøg igen i år. Hvis det lykkes at blive verdensarv, regner eksperter med, at det vil påvirke besøgstallet betragteligt i opadgående retning.

Forsmag på rekonstruktion Samtidig rykker virkeliggørelsen af en idé, som har mere end 10 år på bagen, nærmere: At bygge en rekonstruktion af en del af selve borganlægget, som skal opføres i et naturligt størrelsesforhold - et størrelsesforhold publikum i år kan få et indtryk af i form af en model af en lille del af rekonstruktionen, der er stillet op på området.

- Vi har lige fået at vide, at den tekniske del af det er i orden, og nu skal vi diskutere detaljerne med arkitekten. Der bliver vold, voldgrav, palisader, port og et eller to langhuse, fortæller Anne-Christine Frank Larsen.

Formålet er ifølge museumschefen at kvalificere formidlingen af vikingetiden. Arbejdet med at opføre den 90 meter lange rekonstruktion begynder til efteråret, og den skal være klar i begyndelsen af 2023.

Udsnittet skal opføres ved Trelleborgs vikingelandsby, for Unesco lægger vægt på, at rekonstruktionen ikke må tage opmærksomheden fra resterne af Harald Blåtands borg et godt stykke væk.

Hver sommer samler Trelleborg en masse kampglade »vikinger«, og under en eller anden form vil det også ske i år. Foto: Anders Ole Olsen

Fascinationen Der er år for år flere og flere mennesker, der vil deltage i enten festival eller vikingesommer, hvor de blandt andet laver mad, smykker, våben og kæmper, som i årne omkring 980, da borgen blev bygget.

- Det er en periode af Danmarks historie, hvor der sker allermest. Vi åbner os op mod verden og kommer til at spille en rolle qua skibet, og at Harald Blåtand samler riget, som også omfattede Sydnorge, Sydsverige og Nordtyskland. Det er fascinationen af, at vikingerne var gode håndværkere, handelsfolk og skibsbyggere, lyder hendes forklaring på, at vikingetiden har grebet så mange.

- Og hvordan pokker bærer de sig ad med at bygge en fuldstændig cirkelrund borg? Det er arkitektur på højt plan, fastslår museumschefen med tilføjelsen:

- Vi skal ikke glemme, at vikingerne også var brutale, men der er ingen indicier for, at de alle sammen var som i »Game of Thrones«.