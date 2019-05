Se billedserie Udsigten fra højdedraget ved Brorfelde Observatorium er fabelagtig. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Video: Syretræning og mental ro ved Brorfelde

24. maj 2019 Af Lars Jørgensen

Der er bogstaveligt talt ikke noget, der overgår Brorfelde, når man står ude foran observatoriet og kigger ud over det vestsjællandske landskab - altså ud over de himmellegemer, som man kan komme helt tæt på gennem de kraftige stjernekikkerter på de indre sider af kuplerne på højdedraget. Det er her, hvor køerne græsser, harerne farer omkring, og råvildtet ind i mellem kommer til syne på skråningerne, at Poul Bøje Nielsen holder både krop og sind i form.

Man forstår da også betagelsen denne milde maj-morgen, som har en af årets første sommerdage i sig.

Indehaveren af Skoemagerkroen, som for nylig vandt restaurantdysten »Bedst på Sjælland«, er vokset op i området og bor i Ugerløse med sin familie. Han tager ofte turen til Brorfeldes bakker. Nogle gange for en gåtur i selskab med familie og venner - andre gange for at udnytte de stejle stigninger til en effektiv omgang løbetræning. Ofte i selskab med hunden Fernando.

- Jeg bruger mest området til at løbe i. Det er mit frirum at komme ud og løbe. Og så er det utroligt kuperet heroppe - her er ekstremt mange bakker. Det gør jo, at man er tvunget til at få pulsen i vejret, smiler Poul Bøje Nielsen, som pt. er i gang med genoptræningen oven på en knæoperation i januar, men ellers hopper i løbeskoene fem-seks gange om ugen.

Hovedet tømmes Både i løbetræningen og på turene, hvor den totale ro på toppen af bakkedraget nydes i stor stil, giver området et mentalt boost. Og det har også ind i mellem været nødvendigt for den entreprenante restaurantejer, som i sin tid var med til at starte Restaurant Linden i Holbæk.

Siden åbnede han Suri på byens havn, inden turen kom til Elmely Kro, og sidste sommer slog han dørene op til prisvindende Skoemagerkroen.

- Hovedet bliver tømt og de ting, som giver udfordringer, falder på plads, når man løber heroppe. Jeg står også tit og kigger ud - og bare nyder det. Her er simpelthen så smukt. Her er så meget natur - lige fra glenten, som svæver ind over til råvildt og kvæget, harer og gederne, der er sat ud, fortæller han.

- Med Skoemagerkroen brugte jeg i starten meget tid på at sidde heroppe og tænke over tingene - især da jeg fandt ud af, hvor gammelt og slidt det hele var. Jeg stod for hele ombygningen selv og skulle koordinere med håndværkere. Dét var en udfordring. Jeg er jo kok og har aldrig bygget noget selv. Men det lykkedes heldigvis, smiler Poul Bøje Nielsen.

Med de mange vellykkede restaurant-projekter bag sig, vil det selvfølgelig også være oplagt at forfølge idéen om et spisested ved favoritstedet Brorfelde. Tanken har da også strejfet ham.

- Der kommer mange idéer her. På et tidspunkt stod det tomt heroppe, og jeg har altid tænkt, at det kunne være et fantastisk sted at åbne en restaurant. Men så var vi her et år, hvor julekalenderen blev filmet heroppe. Der var et frygteligt snevejr, og her var det meget mørkt, og det virkede pludselig til at ligge meget langt fra det hele. Så den idé droppede jeg igen, griner Poul Bøje Nielsen.

Kroejeren har det da også foreløbig helt fint med at drive sin stadig nye restaurant videre. Skoemagerkroen har på rekordtid høstet massiv anerkendelse - måske på grund af nogle af de tanker, der er blevet tænkt på bakkerne ved Brorfelde. Her kan udsigten i hvert fald også konkurrere om titlen som den bedste på Sjælland.

Brorfelde Observatorium

Observator Gyldenkernes Vej 7, 4340 Tølløse