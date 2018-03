Se billedserie - Jeg kaster mig altid ud i ting. Jeg befinder mig godt i det, hvor jeg ikke ved, hvad der skal ske. Og det er nok også meget godt, for man ved jo aldrig, hvad der vil ske, siger MC Hansen. Foto: Julie Grothen Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Video: Præstøs kaffebar er musikerens kontor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Præstøs kaffebar er musikerens kontor

Oplev - 27. marts 2018 kl. 06:10 Af Julie Grothen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er afdæmpet jazz i højttalerne på »Sweet & Coffee« denne formiddag, hvor OPLEV mødes med MC Hansen til en kop kaffe. Ud over at være kaffebar, er Sweet & Coffee også isbutik, forhandler af delikatesser som kaffe, te og chokolade og bed & breakfast - blandt andet.

MC Hansen kommer her gerne på dette tidlige tidspunkt af dagen. Den 39-årige musiker er a-menneske, og i den bløde sofa på kaffebaren kan han veksle et par ord med ejeren Rasmus Roland Evind eller en af de andre lokale gæster. I koppen er der sort kaffe. - Og hvis det går helt galt, ryger jeg også på kageskabet, griner MC Hansen og sender et blik mod montren, hvor en stabel vafler og en cheesecake ligger og lokker.

MC Hansen er oprindeligt fra Mosebølle »en klat huse syd for Vindbyholt« på nordsiden af Præstø Fjord. I 2011 flyttede han tilbage til området med sin familie. De geografiske referencer er vigtige for musikeren og for hans musik. - Min mors familie er fra Roholte. Der gik jeg i skole, i søndagsskole, og der havde jeg min første bankkonto. Min morfar var landpost i Roholte i 42 år, siger MC Hansen, som netop har modtaget en DMA Folk Award som Årets Sangskriver for sangen »With Any Luck«, der netop handler om morfaren.

- Når man flytter hjem til den egn, man kommer fra, og køber et hus og stifter familie, så dukker de ting fra ens ophav op. Jeg begynder at gøre nogle af de samme ting, som min morfar gjorde. Det er en historie om at spejle sig i sit ophav og en historie om ham, siger MC Hansen.

Præstøs kaffebar Du kan finde Sweet & Coffee på adressen Adelgade 48, 4720 Præstø. Du kan finde Sweet & Coffee på adressen Adelgade 48, 4720 Præstø. Musikken og historierne hænger også sammen med kaffebaren, hvor vi sidder. - Det er faktisk her, folk mødes i Præstø. Da jeg flyttede hjem hertil i 2011 var stedet lige åbnet, og der sagde vi alle sammen, at det er meget sympatisk med en isbar, men det kan jo ikke holde. Og nu har de ikke bare isbar, men nu har de kaffe, bed & breakfast, kanoudlejning og alt muligt andet, og det er det sted, man kommer hen. Det er megasejt, siger MC Hansen, som altid har en notesblok med, når han kommer på kaffebaren.

- Hvis man har en kreativ åre, så er der noget energi i det her hus. Og i boligen ovenpå (hvor der er bed & breakfast, red.) bor mange af mine kolleger, når de er her. Flere af mine sange til forskellige albumprojekter gennem tiden er bearbejdet, fundet på eller skrevet der ovenpå i den gamle bagermesterbolig, siger MC Hansen, som har flere musikalske samarbejder med canadiske og amerikanske kunstnere.

Bag ham på væggen hænger en forstørrelse af et postkortmotiv fra 1920'ernes Præstø. Dengang havnebyen bugnede af industri og foretagsomhed. I dag lever Præstø primært af turismen, og et sted som Sweet & Coffee er et godt eksempel.