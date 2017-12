Video: Ny muligheder ved det gamle vandreservoir

Se billedserie Fuglelivet er rigt omkring Gyrstinge Sø. Der er talt 175 forskellige arter. Foto: Per Buurgaard Christensen

Oplev - 08. december 2017 kl. 12:31 Af Julie Grothen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne fra Ringsted Produktionshøjskole kan roligt være stolte af det fugletårn, som de har opført ved Gyrstinge Sø. Tårnet, der er bygget i Douglasgran, giver lige udsigten over søen et ekstra nøk opad.

Tidligere var Gyrstinge Sø drikkevandsreservoir for hovedstadsområdet, men siden 2014 har det været en natursø.

Vandstanden er sænket med to meter, og det har givet plads til guldsmede og andre insekter, som søens fugle sætter pris på. Særligt vadefuglene, som der nu findes 20 arter af omkring søen.

Anbefalet OPLEV Sjælland bringer en række anbefalinger fra sjællænder til sjællænder.

Denne gang er det Lars Berndt, grøn guide i Ringsted Kommune, som anbefaler en gåtur om Gyrstinge Sø. - Og så er der risiko for at se havørne, som Lars Berndt siger.

oHan arbejder til daglig som grøn guide i Ringsted Kommune, hvor han skal formidle natur, miljø og bæredygtighed til byens borgere.

Tidligere var han folkeskolelærer og underviste blandt andet i natur og teknik, biologi og idræt. Kort sagt, så er Lars Berndt på hjemmebane herude i naturen.

Rovfugle og trækkende gæs

Men han har glemt kikkerten på kontoret i dag, så hvilke rovfugle det er, som lige nu flyver lavt over søen, kan vi ikke få vished om. Til gengæld er de trækkende gæs lidt længere væk ikke til at være i tvivl om - de afslører sig selv på lyden.

Lars Berndt har taget os med til den knap 10 kilometer lange sti, der går hele vejen rundt om Gyrstinge Sø. Vi er kørt til parkeringspladsen ved Store Bøgeskovvej, hvor der også er opsat et kort over skoven og søstien. Det er en trampesti, her er altså hverken grus eller andet underlag.

Så finder du vej Gyrstinge Sø ligger i Ringsted Kommune.

Du kan sætte gps'en til Store Bøgeskovvej 30B, 4100 Ringsted, så finder du vej til en parkeringsplads i skoven.

Her kan du også orientere dig på et kort over området. - Man kan ikke gå hele vejen rundt med barnevogne eller komme rundt, hvis man er i kørestol, for der er stenter man skal over nogle steder. Og man skal huske det gode fodtøj, for det kan godt være meget mudret, siger Lars Berndt.

Plads til de gamle træer

Stien er nem at følge, og her er flere naturlige stop undervejs, hvor der er opsat borde og bænke. Her er små skilte med gule pile og flere træer er markeret med en gul prik.

- Det er produktionsskov. Men i området ved søstien har de gamle krogede træer fået lov til at stå - lige præcis det der er et godt flagermustræ, siger Lars Berndt, da vi passerer en gammel udgået stamme, som ganske rigtigt ser ud til at være blevet indtaget af skovens dyr.