»Den Velkomne Gæst« hedder dette værk af Patricia Piccinini, som stik mod forventning kalder smilet frem, når man er tæt på det.

Video: Monstrene vækker sympati

12. april 2019
Af Lars Jørgensen

Man skal nærmest være lavet af sten, hvis man ikke bliver påvirket i en eller anden grad af Patricia Piccininis udstilling »En Kærlig Verden«, som man i øjeblikket kan se på Arken i Ishøj. De mange groteske og meget livagtige væsner vækker ved første øjekast afsky og væmmelse, men der sker noget med éns tilgang til værkerne, når man befinder sig lige ved siden af dem. Det frastødende forvandles til ømhed og sympati. Dét er en af grundene til, at Hanne Leth Andersen, lektor på RUC, anbefaler OPLEVs læsere at tage forbi og se udstillingen.

- Jeg synes egentlig, at billederne af hendes værker er meget flade. Jeg havde slet ikke forventet, at det var så smukt, fint og varmt, siger Hanne Leth Andersen, som sidder i Arkens bestyrelse som RUCs repræsentant.

- Man bliver så overrasket, glad og varm om hjertet over, at det kan lade sig gøre at omfavne fremtiden på denne her måde. Eller omfavne det fremmedgørende. Man ser jo nogle væsener, som er helt forkerte - vel at mærke i en tid, hvor vi elsker det perfekte. Her er noget, som er både uperfekt og altomfattende på en eller anden måde, lyder det med begejstring i stemmen fra Hanne Leth Andersen.

Vi bevæger os igennem udstillingen - uden at røre ved værkerne, selvom vi er enige om, at man faktisk har lyst til at ae flere af figurerne. Et af værkerne - »Den Velkomne Gæst« - forestiller en lille pige, som står i en seng med et stort smil og leger med et usandsynligt, men også smilende, væsen med lange klov-lignende fødder og hænder.

- Jeg tror, at jeg har samme interesse for modsætninger som Piccinini. Og den er også enorm vigtig i vores verden; at der er nogen, som kan forbinde teknologi og menneske - det kunstige og det naturlige. Man må prøve at forene det, for eksempel ved at vise barnet, der leger med stamceller eller det her (»Den Velkomne Gæst«, red.): Jeg troede, at det var et værk, jeg ville være bange for at gå hen til, men det er det slet ikke, for der er kontakt og tillid fra begge sider. Og så får man jo ikke krig! Man får krig, når man laver monstre ud af hinanden, siger hun.

I udstillingen forsøger Patricia Piccinini i de fleste værker at omfavne det fremmede og det utrygge, men enkelte steder er hendes kunst noget mere eksplicit og banker beskueren et skridt tilbage på gulvet. For eksempel i en videoinstallation, hvor en lang række skærme viser pulserende, men ikke nærmere definérbare, kropsåbninger. Der er også et værk, der forestiller 3000 æggestokke forstørret op, så de nærmest udgør en mindre skov, man kan gå igennem.

Men hovedtemaerne for udstillingen er dialog, forståelse og kærlighed. Det gælder også værket »Den længe ventede«, som Hanne Leth Andersen har som en af sine favoritter.

- Den er så fantastisk. Det er barnet, som har naturen og urmoderen og den uddøende art i sine arme, og hun er nødt til at stole på ham. Samtidig er der en ro og tillid imellem dem. Og så er det et signal om, at det ikke går af sig selv - og at det ikke er nogen normal natur, siger Hanne Leth Andersen.

RUC-rektoren kendte ikke til Patricia Piccinini, før udstillingen kom til Ishøj, men er altså blevet fan.

- Hun gør det, som kunsten virkelig kan: Den viser os, at tingene ikke altid er lige, som vi troede. Den lærer os at få noget nuancering i vores liv - hvad enten det er billedkunst, skulpturer eller litteratur, slutter Hanne Leth Andersen

»En Kærlig Verden« af Patricia Piccinini kan ses på Arken i Ishøj til og med den 8. september 2019.