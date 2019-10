Se billedserie Rønnebækholms leder Lotte Juul Petersen ved ?The Mad Eye Wall?, som er en del af Trine Boesens ?Into Dimension?. Foto: Anders Ole Olsen

Video: Hverdagsting i det uendelige univers

11. oktober 2019

Det nære glider over i svimlende galakser på Rønnebæksholm, hvor Trine Boesens udstilling 'Into Dimension' i øjeblikket huserer.

Rønnebækholms syv udstillingsrum er nærmest blevet en del af Trine Boesens 'Into Dimension', som i øjeblikket holder til i den gamle hovedgård ved Næstved.

Som gæst standser man uvilkårligt op i det første rum ved portalen til det næste lokale. Her omkranses døren af en stor sølvgrå væg, hvor kunstneren blander sci-fi og hverdagssymboler i det nærmest relief-udskårne værk. Samtidig med, at den gamle lysekrone i loftet og brændeovnen i modsatte ende af lokalet spiller fint med.

- Trine Boesen har fået muligheden for at lave en vandreudstilling og tænke værkerne ind på en mere stedspecifik måde. Det viser sig meget markant her ved den første indgang i dette lidt ophøjede rum med lysekronen, fortæller Lotte Juul Petersen, som tiltrådte stillingen som leder af Rønnebæksholm den 15. maj.

Hun har taget OPLEV Sjælland med på en rundtur i den nye udstilling.

'Into Dimension' var udstillet i Viborg Kunsthal sidste vinter, men med Rønnebæksholm får udstillingen nyt liv og en helt ny udformning alene i kraft af de gamle lokalers opbygning og indretning.

- Trine Boesen har været i gang i et års tid, og virkelig tænkt over det. Trine er på det niveau, hvor hun virkelig kan indtage rummene. Hun har en praksis, som gør, at hun kan arbejde op i skala og arbejde med rummene. Det er en totalinstallation, hvor hun arbejder både med det tredimensionelle og det todimensionelle. Hun arbejder også med, at beskueren bliver en del af universet, fortæller Lotte Juul Petersen.

Fokus på overgange Hvert rum har dets helt egen tematik i forhold til farver og udtryk. Et af rummene er badet i gult, i et andet har en dybblå nuance lagt sig over malerierne, som nærmest løber sammen med vægge og loft. Forandringen fra et rum til et andet er markant - og et helt bevidst valg fra kunstnerens side.

- Hun er meget interesseret i idéen om en tærskel-situation, hvor du går fra én tilstand til en anden. I en religiøs sammenhæng er det for eksempel fra liv til død. Her går man over dørtærsklen. Det har en religiøs reference, men det er ikke hendes budskab. Hun bruger bare referencerammen igennem udstillingen, hvor hvert rum har sin egen karakter, forklarer Rønnebæksholm-lederen og fortsætter:

- Udstillingen i Viborg var mere på klassiske hvide museumsvægge. Trine synes, det var sjovt at blive udfordret af panelerne, kaminerne, lysekronen og de andre ting her. Hun har kunnet bruge det til at tillægge værkerne en hel anden værdi på grund af rummene.

I et andet rum har Trine Boesen kastet sig over runde malerier, og de cirkulære værker - hvor det er svært at finde en start og en slutning - giver en helt speciel energi fra sig.

I det midterste rum kører 'Urværket'. Her har kunstneren dekoreret og opstillet fem søjler, som drejer rundt. Lydtapetet er citater fra forskellige pop- og rocksange af eksempelvis Kate Bush og David Bowie, som kastes ind i hinanden og gør det svært at finde ro. Måske en kommentar til popkulturen og - igen - en øvelse i at finde mening i kaos.

I bagerste ende af udstillingsrummene træder man ind i et mørkt rum, hvor der på et lærred kører en animeret film, som Trine Boesen har lavet i samarbejde med The Animation Workshop og musikeren Bjørn Svin. Tematikken er som i den øvrige del af udstillingen. Simple symboler og genstande glider roligt forbi, men ender i et stort kaos, hvor de til sidst glider væk og ud i horisonten som en galakse for sig.

- Hun tillægger hverdagsobjekterne værdi. Når de pludselig gør noget andet og indgår i en anden sammenhæng, tænker vi over det på en anden måde. Det handler meget om bevægelsen fra det nære til det store kaos, siger Lotte Juul Petersen.

Trine Boesen - 'Into Dimension'

Kan ses indtil 26. januar 2020.

Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved