Video: Hundevæddeløb er formel 1 for de firbenede

Se billedserie Reaktionsevnen hos hundene er imponerende. De er ude af startboksene, så snart løbet skydes i gang. Foto: Thomas Olsen

Oplev - 27. september 2019 kl. 16:43 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der går kun, hvad der svarer til et blink med øjnene, fra startboksene går op, til de langlemmede greyhounds er skudt de første par meter hen ad den grusede bane. Benene går som trommestikker på de muskuløse dyr, der jagter den benzindrevne »hare« rundt på den ovale bane. Som tilskuer mærker man rystelserne i jorden, når hundene fræser sten og sand op og dundrer gennem svinget. Fornemmelsen er ikke helt ulig den, man får på togperroner, når et gennemkørende IC Lyn-tog drøner forbi.

Vi er på Kallerupbanen ved Hedehusene. Det er den ene af Danmarks to tilbageværende hundevæddeløbsbaner - den anden ligger i Bjerringbro. Omkring 100 tilskuere, hundeejere, naboer og familier har fundet vej til banen. Her bliver der hen over eftermiddagen skudt nye løb i gang hvert 15. minut. På grillen ligger pølserne og syder, der er fadøl i mange af plastikkrusene, og der er kø ved det lille skur, hvor man kan gøre sine indsatser på hundene og forsøge at få en gevinst med hjem.

Der resterer tre løb på banen i 2019:

Lørdag den 12. oktober kl. 14: Sjællandsmesterskaberne

Lørdag den 26. oktoberkl. 14: Breeders Cup

Lørdag den 9. november kl. 13: Greyhound Racing Odsherreds Vandrepokal

Der dystes typisk på distancerne 272 meter og 460 meter.

Hver onsdag kl. 18 og søndag kl. 11 er der træning. Alle er velkomne til at komme med deres hund - uanset race - og prøve, om deres hund synes, det er sjovt at løbe efter en mekanisk hare. De første par gange er gratis.

De hurtigste greyhounds har en topfart på 70 km/t, mens whippets kan nå op på omkring 60 km/t. Der resterer tre løb på banen i 2019: Selvom der er tale om kortvarige og eksplosive energiudladninger fra de firbenede, emmer stedet af hygge. Mange - både blandt hundeejere og gæster - kender hinanden, og selvom der er tale om konkurrencesport, er det først og fremmest god stemning og mild latter, som trænger sig på i den ende af banen, hvor publikum holder til.

Verdens bedste familiehund En af dem, der lægger frivillige kræfter i at få banen til at løbe rundt, er Heidi Føhns. Hun er formand for Kallerup Væddeløbs Forening (KVF) og ejer selv 17 greyhounds. Vi møder hende, kort før løbene går i gang foran hendes varevogn, der er indrettet med høje bure, så der er plads til de hunde, der skal ud og løbe. Lige nu er der fred og ro. Hundene bliver luftet på skift og vil meget gerne hen og hilse og aes.

- Der er mange, som tror, at greyhounds kun kan bruges til væddeløb. Men det er faktisk verdens bedste familiehund, siger Heidi Føhns, mens hun klapper en af de langbenede og muskuløse hunde.

- De er jo bygget, så man kan se alt på dem. Dyrlægerne er ikke vilde med dem, fordi de aldrig fejler noget. Til gengæld kan forskerne godt lide at bruge dem til studier; man kan se alt på dem, og de er nemme at håndtere. Det er på alle mulige måder en rigtig god hund, fastslår hun og tilføjer.

- Og så elsker de at løbe - det skal man ikke tage fejl af.

Begyndte i det små Som med så mange andre ejere af væddeløbshunde begyndte Heidi Føhns i det små. I starten ville hun slet ikke have en greyhound, men omkring år 2000 lokkede Heidis mand hende med på Kallerupbanen.

- Så var jeg solgt! I det øjeblik, jeg så mit første væddeløb, tænkte jeg, at det var det her, jeg ville. Jeg fandt også ud, hvor søde, kælne og rare de var. Jeg så hurtigt, at de ikke bare var løbemaskiner, men at de kan så meget andet også, fortæller hun.

- Så starter man med én hund, og vi var sikre på, at vi ikke skulle have flere end den. Men stille og roligt kom der jo flere til, og i dag har jeg 17 væddeløbshunde og et gadekryds, griner Heidi Føhns, inden hun gør de første hunde klar til dagens løb.

Hundene vil gerne vinde Et nyt løb skydes i gang hvert kvarter, og punktligheden er stor hos deltagerne og deres ejere. Blandt de tobenede sekundanter er Lissi Bankov fra Kjellerup i Midtjylland. Hun kommer gående med Saga - en tre år gammel whippet - som skal ind og løbe 460 meterløb. For hende er det især hyggen og samværet, der er i højsædet - men det sportslige fylder også.

- Får hundene ikke en topplacering, får de ros alligevel. Det er selvfølgelig sjovest, når de står øverst - og det synes hundene også. Når vi kører hjem, kan vi godt mærke forskel på dem, som har stået øverst på podiet, og dem, som ikke har, siger Lissi Bankov.

Hun har denne dag selskab af Simone Falkenberg, der selv har flere labradorer og staffordshire bull terrierer, som hun tager med rundt til væddeløb.

- Vi er meget opmærksomme på, at hundene kommer sikkert gennem løbene. Der kan jo ske skader. De løber så hurtigt, de kan, og kan komme til at snuble, træde forkert eller blive trådt over poterne, fastslår hun, men erkender samtidig, at vædde- løbselementet er vigtigt.

- Ud over at det er fedt at være sammen med hundene og de andre ejere, er der spændingen i det. Hundene løber sindssygt hurtigt og gør noget, som de elsker. Og så er det jo ekstra fedt, hvis hunden slår en banerekord eller kommer på skamlen. Adrenalinen i det er en vigtig faktor, siger Simone Falkenberg.

Kort efter skydes dagens andet løb i gang og cirka 30 sekunder senere har hundene tilbagelagt de 460 meter - med Saga som vinder.