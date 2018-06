Se billedserie - Det er et fantastisk sted bare at gå og kigge. At være på opdagelse og gå langsomt omkring og snakke med hinanden, siger Siri Facchini Haff. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Video: Historiske Præstø gav teaterinspiration Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Historiske Præstø gav teaterinspiration

Oplev - 08. juni 2018 kl. 06:49 Af Julie Grothen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stokroser, brosten, gamle lygtepæle - og figentræer, der bugner af frugt. Der er masser af kigge på i Præstøs gader. Og for enden af den gamle hovedgade troner det Michelin-hædrede Hotel Frederiksminde med det finurlige tårn, som dog alligevel bliver overtrumfet af den bragende udsigt over Præstø Fjord.

Magen til sommeridyl skal man lede længe efter. Det er Siri Facchini Haff, som har inviteret OPLEV Sjælland til Præstø. Til daglig bor hun - hendes mand og deres syvårige søn - i Vordingborg. Her er Siri Facchini Haff performer og projektudvikler på teater Cantabile2, hvor hendes mand, Nullo Facchini, er teaterleder.

I disse dage er der to ting, der fylder en hel del på Cantabile2. Det ene er, at teateret er nomineret til en Reumert for forestillingen »Skjult Nummer«. Spændingen udløses ved den store prisuddelingsfest i Skuespilhuset i København lørdag den 9. juni. Og så er der teaterets næste store forestilling, som er en del af forklaringen på, at Siri Facchini Haff har valgt at anbefale en tur til Præstø. Det hele begyndte for tre år siden, da hun var på weekendophold her med sin mand. En oplevelse, der er blevet hos hende.

- Nogle gange skal man ikke ret langt væk. Bare tage på weekendophold og sige: nu tager vi lige af sted alene og har tid med hinanden. Spise langsomt over mange timer, mange retter, gå tur i en by: »se det hus, se havnen.« Det gør man jo ikke så tit, uden at man skal handle. Man har en anden indstilling, når man er turist, siger Siri Facchini Haff.

Parret overnattede på Hotel Frederiksminde. Og maden var en helt særlig del af oplevelsen, fortæller hun. - Man går på opdagelse i hver ret. Det er med til at give noget ekstra til samværet, siger Siri Facchini Haff, der kalder Præstø by for atmosfærisk. - Alt er særligt. Det er lavet med omhu. Og så er der havnen og den fantastiske udsigt, siger hun.

Og ud over at skabe gode minder, så satte weekendopholdet i Præstø altså noget i gang hos teaterparret. Nemlig idéen til en forestilling, som skal opføres her i Præstøs gader til august.

- Vi kigger altid, når vi er ude. Uanset hvor vi er. Selvom vi har fri. Tænker: »Der er smukt, det kunne være særligt«, siger Siri Facchini Haff.

Jomfrustræde Teateret Cantabile2 opfører forestillingen "Jomfrustræde" i Præstø by den 17. og 18. august. Teateret Cantabile2 opfører forestillingen "Jomfrustræde" i Præstø by den 17. og 18. august. Når Cantabile2's forestilling »Jomfrustræde« bliver opført den 17. og 18. august er det byen selv, der danner scenen for den italienske instruktør Firenza Guidi.

- Der er især fokus på kvinder - fortællinger om kvinder, der har klaret sig på trods. Men det er ikke en historisk forestilling, mere iscenesatte, filmiske tableauer med musik, akrobatik og lys, fortæller Siri Facchini Haff.

De medvirkende er danske og internationale artister og lokale borgere - blandt andet 200 børn fra Præstø Skole.