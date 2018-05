Rammen er ved at blive fyldt ud med honning og vejer to-tre kilo. Bierne er i fuld gang at forsegle honningen med voks. Foto: Anders Ole Olsen

Video: En gang om ugen går Gitte »i bierne«

Gitte Kopranen er blevet biavler. - Jeg er rigtig glad for min have, og derfor er bierne kommet ind i vores univers. Vi og vores miljø er jo afhængige af bier og insekter generelt, siger Gitte Kopranen.

Mere om bier I følge Danmarks Biavlerforening kan en bifamilie levere mellem 30 og 50 kilo honning på en sæson.

Du kan læse mere om biavl på biavl.dk - her kan du også finde links til de regionale biavlerforeninger.

I to bistader i bunden af haven bag drivhuset bor de to bifamilier. Der er omkring 20.000 bier i en familie først på sæsonen, og når de har formeret sig er der omkring 70.000 i et stade.

- Det er en god oplevelse at stikke næsen ned og fornemme den arbejdsgang og det liv, der er dernede. Man slapper virkelig af, når man går derhen. Man kan heller ikke være helt oppe at køre, for det kan de mærke, siger Gitte Kopranen, som fortæller, at man også skal lade bierne være i fred, hvis det trækker op til uvejr, for det kan gøre dem urolige.