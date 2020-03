Se billedserie Stensby Møllebæk og Mallings Kløft er naturperler, som kan opleves til fods. Her ses Mallings Kløft med masser af vand i bækken efter den megen nedbør. Foto: J.C. Borre Larsen

Vandreoptur nede i kløften

Oplev - 01. marts 2020 Af J.C. Borre Larsen

Selvom årstiden lægger mere op til sofahygge, er der flere gode argumenter for at bevæge sig ud i naturen. Det er afstressende, hjernen får en pause fra telefon og skærm, og det er god motion.

Vi kontaktede derfor den lokale naturekspert Ivan Ingemansen fra Danmarks Naturfredningsforening Vordingborg, og det tog ham ikke mange minutter at foreslå en vandretur langs Stensby Møllebæk og igennem Mallings Kløft på det sydlige Sjælland. En frisk tur på samlet fire kilometer.

Vi mødes på en lille parkeringsplads, som ligger på en stikvej til Stensbyvej, der hedder Femhusevej.

At Ivan Ingemansen er en mand, der er vant til at færdes i naturen, ses tydeligt på hans outfit: vandrestøvler, vindtæt jakke, kamera, kikkert om halsen og en lille klapstol, der bæres over den ene skulder.

Ivan Ingemansen er vokset op ved Susåen og Herlufsholmskoven. Det var »min legeplads«, som han siger.

Ivan Ingemansen vandrer med en stok. Den er praktisk i det kuperede terræn, som venter i Mallings Kløft, og som pegepind, når han undervejs skal fortælle om oplevelserne.

Kongens jagtslot Turen langs møllebækken fører forbi Kong Valdemars jagtslot på engen ved Stensbygaard.

Vi forlader vandrestien, går igennem en fold og ind på det store flotte godslandskab. Her skulle der være en trampesti hen til fortidsmindet, men stien er nærmest usynlig, for en trampesti kræver ligesom, at der er nogen, som går den til.

Stensby Møllebæk løber fra Stensved i nord til stranden i syd. Der er et godt 10 kilometer langt stisystem.

Da Stensby Mølle var aktiv, bestod den af fem vandmøller. Konturerne af møllernes placering kan stadig ses i landskabet.

Mallings Kløft i det sydlige Sjælland er en cirka halvanden kilometer lang smeltevandskløft. - Der kommer ikke så mange ud i naturen, så det gør noget, sukker Ivan Ingemansen.

Fortidsmindet er et voldsted, som er opkaldt efter dets formodede brug som jagtslot under Vordingborg Slot, hvor den jagtglade konge Valdemar Atterdag (1340-1375) residerede.

Voldstedet blev fredet som fortidsminde i 1905 og er et af cirka 1000 voldsteder i Danmark. Langt de fleste stammer fra middelalderen. I dag er mange dog forsvundet på grund af senere tiders brug af områderne.

Urørt skov Fra fortidsmindet sætter vi kursen mod Mallings Kløft. En kløft, der er opkaldt efter Stensby Mølles sidste ejere, slægten Malling, der i 1872 lod det nuværende Stensbygaard opføre.

Kløften er en lille naturperle. Gennem hundrede år har bækken gravet sig ned i terrænet, og udenom vokser blandt andet forskellige løvtræer og stedsegrønne træer. Der er tale om et lille stykke urørt skov.

- Tingene får lov til at ligge til glæde for biodiversiteten. Svampe, insekter og den slags, siger Ivan Ingemansen og tilføjer, at der ikke er meget urørt skov tilbage i Danmark.

Havørreder på spil Vi venter med at gå ned i kløften. I stedet tager vi markvejen langs kløften, indtil vandet i Storstrømmen kommer til syne.

- Jeg kan godt lide kombinationen af skov og vand, bemærker Ivan Ingemansen.

Vi drejer til venstre og følger en sti langs et stengærde. Et indhak til venstre fører hen til en trætrappe, som får os ned i selve kløften. Vi hører vandet risle i bækken. Man kan være heldig at se havørreder. Ivan ingemansen fortæller, at han går mindst to ture i december i Mallings Kløft for at se havørrederne gyde.

Vi ser dog ingen fisk på vores tur. Til gengæld peger Ivan Ingemansen flere gange med sin stok på gydebanker. Når hunnen har lagt sine æg, slår hun med halefinnen sten og grus hen over æggene, så de bliver dækket til.

Vi går videre ad det kuperede terræn og krydser vandet, når stien fortsætter på den anden side af bækken.

- Hov, lyder det pludselig fra Ivan Ingemansen.

Som en anden cowboy, der hiver seksløberen op ad pistolhylsteret, åbner han sin kamerataske og fisker apparatet frem, mens blikket holdes stift fremad.

Ivan Ingemansen går forsigtigt fremad, forlader stien og bevæger sig ned mod bækken med kameraet i begge hænder, men der er tilsyneladende ikke gevinst.

- Det var en træløber. Man kunne kende den på det hvide på brystet, siger Ivan Ingemansen om den lille fugl, der bevæger sig hurtigt op og ned ad stammerne.

Vi er ved at nå tilbage til enden af kløften, og derfra går vi ad de samme stier tilbage til parkeringspladsen.

Selve turen har taget et par timer inklusiv kaffepause. Det har været skønt at glemme mobiltelefonen for en stund, og tilbage på redaktionen er man lidt oppe at køre over al den friske luft.