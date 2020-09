Se billedserie Karlstrup Kalkgrav er en uventet perle - lige ved siden af Køge Bugt Motorvejen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Unik natur ved afkørsel 30

11. september 2020

I fugleflugtslinje er der 3-400 meter mellem Køge Bugt Motorvejen og Karlstrup Kalkgrav. Her - nærmest klos op ad McDonald's og afkørsel 30 Solrød N - ligger en nærmest utænkelig oase, der indbyder til masser af aktiviteter for vandringsfolket, de botanikinteresserede, lystfiskere, børnefamilier på fossiljagt og - særligt i denne sommer - festglade unge mennesker.

På solrige dage er scenariet med de stejle, hvide skrænter og det blågrønne vand ekstra smukt. Man forstår godt, hvorfor hundelufterne tager den godt to kilometer lange gåtur rundt om søen, og hvorfor folk, når sommervarmen rammer, hopper i det kolde vand i den 14 meter dybe sø - selvom det ikke er noget, myndighederne anbefaler.

Det er en unik plet med rødder 65 millioner år tilbage i vores planets historie.

- Dinosaurerne og en masse andre dyr uddøde for 65 millioner år siden. Der er her et lag af fiskeler, som indeholder grundstoffet iridium og rester af fiskeknogler fra dengang, fortæller Jens Nielsen, skovfoged i Naturstyrelsen Midtsjælland.

- Det er jo ret unikt, at vi har et strejf af skabelsen af verden, som vi kender den, lige her ved siden af motorvejen, siger Jens Nielsen, som har haft sin gang i Karlstrup Kalkgrav siden 2005.

På de hvide skråninger kan man være heldig at finde fossiler. Hajtænder, søpindsvin og vættelys er ikke usædvanlige fund i kalkgraven.

Karlstrup Kalkgrav ligger lige sydøst for Karlstrup og ca. 10 km nord for Køge.

Er man i bil, kan man parkere på p-pladsen på Silovej.

Karlstrup Kalkgrav dækker et areal på 30 hektar. Heraf udgør søen 6 hektar.

Turen rundt om søen er ca. 2 km lang.

Det er muligt at fiske i søen. Dags- og gæstekort kan købes i Q8, Motelvej 1, 2690 Karlslunde. Karlstrup Kalkgrav er i dag et rekreativt område, men sådan har det ikke altid været. I 1843 begyndte kammerherre Carlsen fra Gl. Køgegård brydningen af kalk og først i 1975 ophørte Aalborg Portland Cement med at bryde kalk i området. Her er søen, hvis vandspejl ligger fire meter under havets overflade, i dag det naturlige midtpunkt.

- Der blev pumpet vand væk fra bruddet, mens man udvandt kalk. Da man stoppede udvindingen, begyndte vandet selvfølgelig at stige. Der var så nogle lag i jorden, der i mellemtiden var blevet fredet, og så begyndte man at pumpe vand væk igen for at bevare lagene. Der pumpes cirka 600.000 kubikmeter vand væk årligt, og det koster cirka 60.000 kroner at gøre det, siger Jens Nielsen.

Rundt om det indbydende vand er der sparsom vegetation. Mange steder ligner de små træer, buske og planter noget, som lige blevet sat i jorden.

- Planter skal have kvælstof og fosfor. Men kalken her binder så store mængder af fosforen, at det kun er de mest nøjsomme arter, der kan leve her. Til gengæld betyder det også, at nogle af de særligt sjældne planter kan vokse her, blandt andet orkidéerne. Er man heldig, kan man finde sump-hullæbe her, fortæller Jens Nielsen.

Der er masser af plads og steder i området og langs søbredden, hvor man kan hygge sig med familie og venner. Det er der også mange, der gør. Specielt denne sommer, hvor et coronalukket natteliv har fået unge mennesker til at finde alternative feststeder - såsom Karlstrup Kalkgrav. Det har ind i mellem ført til store mængder henkastet affald i området, selvom der er opstillet containere og beholdere, hvor man smide sit affald og sin engangsgrill.

- Der skal jo være steder, hvor unge mennesker kan mødes forældrefrit. Sådan vil det altid være - og der er vi begavet med et af dem. På den anden side; når det bliver brugt så heftigt, må vi også være indstillet på, at det koster nogle ressourcer. Jeg vil nu gerne henstille til de unge mennesker, at de rydder op efter sig selv og smider deres affald i containerne. Det er vigtigt, at folk, der kommer her, ikke vader rundt i andres skidt og ragelse, men mærker, at de er i naturen, siger Jens Nielsen.

Denne solbeskinnede dag tager stedet sig nu ud fra sin bedste side, og en gåtur i Karlstrup Kalkgrav kan kun anbefales.