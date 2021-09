Se billedserie Den mørke prædikestol skal udskiftes med en let og enkel, kurvelignende prædikestol og flyttes til modsatte side af midterskibet, så der bliver plads til at fremrykke Hvide-slægtens døbefont, fortæller byggeudvalgsformand Ditlev Bache fra menighedsrådet. I baggrunden glasmosaikkerne, der skal tages ned, og i forgrunden de mørke stole, der udskiftes. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Unik femtårnet kirke skal gøres lettere og lysere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Unik femtårnet kirke skal gøres lettere og lysere

Den femtårnede Vor Frue Kirke i Kalundborg, der er i søgelyset til en plads på Unescos verdensarvsliste, skal forskønnes indvendigt. Menighedsrådet har indledt et projekt med at rydde op i mørkt og tungt inventar fra 1920'erne, der skjuler arkitekturen.

Oplev - 17. september 2021 kl. 17:15 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Vor Frue Kirke i Kalundborg, med fem tårne knejsende i Højbyen, er enestående og i søgelyset til Unescos verdensarvsliste.

Kirken - påbegyndt af Esbern Snare omkring 1170 og færdiggjort af datteren Ingeborg i 1220 - har grundplan som et ligesidet græsk kors, hvor hver af de fire arme afsluttes med et ottekantet, 34 meter højt tårn. Det femte tårn rejser sig over kirkens midte, løftet 44 meter mod himlen af fire høje søjler.

Kirken er Danmarks vigtigste bidrag til europæisk middelalderarkitektur. Så det er med ærefrygt, at menighedsrådet kaster sig ud i et flerårigt projekt for restaurering og forskønnelse af kirkens indre rum i samarbejde med Jørgen Overbys Tegnestue. Der skal ryddes op i mørkt og tungt inventar fra 1920'erne, der skjuler den smukke korsformsarkitektur. Væk skal de høje egetræspaneler med bænke, radiatorskjulere, egetræsstole med kurveflet, prædikestolen som en tung udbygning på en væg i midterskibet. Også orgel-pulpiturets egetræsfront - med blyindfattede ruder og snoede balustre - skal forenkles.

Grundige overvejelser - Man kan roligt kalde gennemførelsen af vores rumplan for en 100-årsbegivenhed. Men vi er jo ikke som mennesker, der lige har købt et parcelhus fra 1960'erne og river alt ud og erstatter det med nyt. Vores overvejelser er særdeles grundige. Menighedsrådet påtager sig et meget stort ansvar for at forvalte og fremhæve vores fælles kulturarv i dyb respekt for historien, siger Ditlev Bache, formand for byggeudvalget under kirkens menighedsråd.

Vor Frue Kirke Vor Frue Kirke i Kalundborg ligger øverst oppe i Kalundborgs middelalder-bydel Højbyen, der er i søgelyset til Unescos verdensarvsliste.

Opført af Esben Snare omkring 1170 og færdiggjort af datteren Ingeborg og hendes mand Peder Strangesen i 1220.

Er med sine fem tårne enestående i Europa.

Grundplanet er et ligesidet græsk kors, hvor hver af de fire korsarme afsluttes med et tårn, og det femte tårn rejser sig, hvilende på fire granitsøjler, over kirkens midte.

Det midterste af de fem tårne styrtede sammen i 1827 og blev genopført ved en restaurering, der sluttede i 1871.

Tårnene i sideskibene er 34 meter høje. Det femte tårn over midterskibet rager 44 meter til vejrs, hvilket er tre meter højere end det højeste punkt på Nekselø. Menighedsrådet tager udgangspunkt i, at kirkens inderste rum til alle tider har haft uvurderlig betydning for de troende.

- Rummet er den fysiske ramme om forkyndelsen af det kristne budskab. Det må gerne give en stemning af ånd, ro og sammenhæng, som giver plads til fordybelse og refleksion. Der skal være harmonisk sammenhæng mellem de elementer, som vi vil fremhæve - altertavle og døbefont - og designet på det inventar og den belysning, vi tilfører, siger Ditlev Bache.

Overraskende mørkt Udefra ser Vor Frue Kirke i Kalundborg stor og himmelstræbende ud. Man går ind med en forventning om en katedral.

- Men det indtryk, som kirken efterlader hos de fleste førstegangsbesøgende, er overraskende mørkt og snævert. Alene det greb at fjerne de uoriginale, høje egetræspaneler langs væggene, så de røde munkesten bliver synlige ned til gulvet, vil genskabe den himmelstræbende højdefornemmelse i det centrale rum og sideskibene, siger Ditlev Bache.

I projektet indgår også udskiftning af det mørke klinkegulv og den blågrønne gulvløber, med et nyt, lyst kalksandstensgulv.

- Det vil fremhæve kirkens korsformede grundplan som symbol på Det Himmelske Jerusalem - det oprindelige, arkitektoniske greb, siger Ditlev Bache.

En lettere prædikestol Den mørke prædikestol, der tung som et hus hænger på en væg i midterskibet, skal udskiftes med en let og enkel, kurvelignende prædikestol på den anden side i skibet.

- På den måde kan Hvide-slægtens døbefont flyttes til en central placering i midterskibet, så kirkegængere i sideskibene også kan følge med i dåben.

- Døbefont og en ny, enkel, specialdesignet prædikestol vil give en smuk ramme om billedskærer Lorentz Jørgensens enestående altertavle fra 1650, som er det centrale kunstværk i kirken, siger Ditlev Bache.

Vor Frue Kirke i Kalundborg, med fem tårne knejsende i Højbyen, er enestående og i søgelyset til Unescos verdensarvsliste. Foto: Anders Ole Olsen

Tunge lysekroner skiftes Som led i forenkling og forskønnelse af kirken indgår også, at knæfaldet gøres U-formet og med enkle balustre og lysere puder, samt udskiftning af de tunge lysekroner med ny-designede, nærmest svævende LED-loftslamper, inspireret af middelalderlige ringkroner. Lignende ringkroner ses i Løgumkloster Kirke.

Der skal designes nye, lyse træstole til gulvet. Og tårnvinduernes lysninger skal hvidtes, så de kaster mere lys i det dunkle kirkerum. Menighedsrådet vil - for at få mere lysindfald i nordskibet - nedtage norske Emanuel Vigelands to glasmosaikker fra 1928 og erstatte dem med vinduesglas. Glaskunsten skal bevares - måske monteres som gulv-installation.

Menighedsrådet drømmer også om, at Frobenius-orgelet med 20 stemmer kan udbygges, måske ved brug af moderne teknolog.

I menighedsrådets arbejde med planen for kirkens restaurering og -indretning - én af etaperne i en helhedsplan der også omfatter ombygning af sognegården Kirkeladen og kirkekontoret i Adelgade, samt forskønnelse af byrummet på p-pladsen - har støtten fra Bent O. Jørgensens Fond været særdeles vigtig, fremhæver byggeudvalgsformanden. Aktuelt er der vist interesse fra en anden stor fond.

Kirkens menighedsråd har ved åstedsmøder høstet positive tilkendegivelser fra Kalundborg Provsti og Roskilde Stift og rådgiverne fra Nationalmuseet og De Kongelige Bygningsinspektører.