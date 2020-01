Turist i en krigszone

En tidlig morgen, hvor vi skulle fortsætte med at undersøge, hvordan man kan innovere på turisme, og i hvilken retning både turismen og turister er på vej hen, blev vi kontaktet af den danske ambassade i Israel. Palæstina havde affyret raketter ind over Israel grundet et israelsk angreb mod Palæstina et par timer tidligere. Lynhurtigt blev samtlige danske studerende sat ind i sikkerhedsregler, hvis bomberne skulle lande i vores område. Stueetagen i boligkomplekset, vi boede i, bød heldigvis på konferencelokale og sikkerhedsrum, så al undervisning og arbejde kunne rykkes dertil. Det surrealistiske ved at studere turisme i et land i krig blev belyst mere og mere. De faglige aspekter blev en smule parkeret, og mit fokus blev rettet på, hvor langt turister er villige til at gå for netop at stille deres rejselyst. Og hvor langt er et land villig til at gå for at tilgodese turister?