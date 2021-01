Trods brand og nedlukning: Restaurant har haft et godt år

Fortællingen om Katrine og kongen

Fortællingen om Støvlet Katrine og hendes forhold til kong Christian den 7. lyder således, men det er slet ikke sikkert, historien er sand:

Anne Katrine Benthagen kom til verden i 1745 - som »uægte« barn af prins George af Bayern.

Prinsen anerkendte Katrine og sendte hende i huset hos en oberst i København. Da prins George døde, stoppede pengestrømmen til obersten i København, og Katrine blev sendt tilbage til sin mor og stedfar. Hendes stedfar reparerede støvletter for byens officerer, som Katrine leverede. Hun fik derfor øgenavnet Støvlet Katrine af de andre piger på teatret, hvor hun var kommet ind som meget ung figurantinde.

Støvlet Katrine blev derefter et meget berygtet fruentimmer, der vandrede fra den ene til den anden mand. På den måde stødte hun ind i den engelske Gesandt Gooderich, og hun blev hans elskerinde i et par år.

Da den engelske Gesandt blev kaldt hjem til London, blev Støvlet Katrine overtaget af kong Christian den 7.. Der var aldrig fred, når Støvlet Katrine og kongen turede rundt i det Københavnske natteliv. Støvlet Katrine så på et tidspunkt muligheden for at blive gift til venstre hånd.

Ægteskab til venstre hånd var i Danmark et kærlighedsægteskab mellem en konge og en almuekvinde. Det særlige ved dette ægteskab var, at kone og børn ikke kunne arve kongen, og at kongen samtidigt kunne indgå et politisk fornuftsægteskab. Så kongen kunne altså have to koner på en gang.

Den slags ægteskab var der nogle, som ikke brød sig om. Så de lokkede en underskrift ud af kongen, så de kunne få Støvlet Katrine landsforvist. Hun blev derfor sendt til Wandsbeck ved Holsten i 1768, hvor hun var i nogle år.

Senere blev Støvlet Katrine benådet og hun kom til Danmark igen. Hun fik dog forbud mod at bosætte sig i hovedstaden, fordi man var bange for hendes indflydelse på kongen.

I 1771 bosatte hun sig i Lyngby, og selvom det på dette tidspunkt var langt fra København, så har det nok alligevel været for tæt på. For Støvlet Katrine flyttede til Sorø, hvor kongen havde købt et hus til hende: Støvlet Katrines Hus. Her boede hun i nogle år, indtil hun blev gift med en fisker fra Nysted på Lolland.

Støvlet Katrine og hendes mand bosatte sig på Lolland, og Katrine blev den første privatperson, som kom på finansloven. Hun modtog et årligt underhold fra staten.

Støvlet Katrine døde 60 år gammel i 1805. Sådan kan man læse på restaurantens egen hjemmesiden.

Det er uvist om historien er sand, lyder det fra Sorø Museum, som har undersøgt sagen. Museumsinspektør Lene Hadsbjerg fortæller, at Støvlet Katrine aldrig har boet i Sorø. Ifølge Sorø Museum ligger der i Lyngby en ældre ejendom kaldet Støvlet-Cathrines hus.

Denne ejendom er fredet. Navnet har den fået, fordi Støvlet Katrine på et tidspunkt boede på stedet - dog i en nu nedrevet ejendom.

Hvordan Støvlet Katrine er forbundet med Sorø er lidt en gåde. Den ejendom, hun har lagt navn til, blev opført i 1768 som en almindelig beboelsesejendom. Hun har aldrig boet i den, mener Sorø Museum.

Christian den 7. stillede rigtigt nok en bolig til rådighed til hende, men det var på Vandkunsten i København.

På Slagelsesvej 63 blev der omkring 1961 etableret en kro, kaldet Kongebrohuset. Den lukkede igen i 1976. I 1983 blev ejendommen købt af Lis og Bent Cervin, som genetablerede kroen under navnet Støvlet Katrines Hus. Men det kan godt være, at Støvlet Katrine har overnattet i Sorø på vej til Tyskland, mener lokalhistorikeren Holger Jørgensen.

Hvis hun gjorde det, kunne det have været i Kongebrohuset, men dengang i 1768 lå Kongebrohuset på den anden side af Slagelsevej. Det hus blev revet ned i forbindelse med udvidelsen af Slagelsevej og Kirkevej i 1949-50.

Så om Støvlet Katrine nogensinde har været i Sorø, forbliver uvist.