Det bliver også de kommende tre år muligt at nyde street food fra alle verdenshjørner på Refshaleøen. Pr-foto

Tre år mere til Reffen

Street food, kunst, yoga, markeder, koncerter og meget mere har gjort Reffen på Refshaleøen til et yndet udflugtsmål for både byboere og folk uden for København. Som alle andre spisesteder må Reffen dog holde lukket pt., men i slutningen af januar kom der alligevel en - tiltrængt - god nyhed til stedets ejere, madboder og gæster. Københavns Kommune har nemlig forlænget dispensationen med tre år, så den foreløbig kører frem til 1. marts 2024.