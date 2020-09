Se billedserie Anni Vedel og Lars Karlsen er inkarnerede trailløbere. Foto: Kenn Thomsen

Trailløb er sagen

26. september 2020
Af Anders Kamper

Selvfølgelig kommer de løbende og præcis til aftalt tid.

Er der nogen, der kender Bidstrup Skovene syd for Hvalsø som deres egen have, er det Lars Karlsen og Anni Vedel. Begge er inkarnede løbere gennem årtier, og kilometer efter kilometer er blevet tilbagelagt i den store skov, der har parkeringspladsen ved Avnstrup som et centralt mødested.

Karlsen og Vedel har løbet talrige motionsløb på asfalt. Nu hælder de meget til trailløb, der ganske enkelt er løb på skovstier. Ikke de brede af slagsen, men de smalle - der, hvor man møder en mountainbike eller bliver overhalet af en til lyden af »bagfra!«.

God variation Rundt og rundt går det på stierne, op, ned, en sten der, lidt mudder, vand, rødder, kviste. Trailløbere forcerer det hele, og på fødderne har Nina Vedel såmænd nogle af klassens letteste sko på blot 220 gram.

Trailløb Almindelige løbesko kan gøre det på større stier, men løber du på de mindre stier, kan det være en god idé at anskaffe sig et par trailsko med de store knopper for at få bedre fodfæste. Ellers er der ingen krav til udstyr.

I statsskovene må man løbe hele døgnet, og det er tilladt at færdes uden for veje og stier, hvis der ikke er hegn. I visse skove er der deciderede ruter til mountainbike, og det er de stier, der løbes trail på.

Trailsko kan købes i mange kvaliteter, men regn med 400-500 kr. for at komme i gang. - Trailløb er sjovere, fordi man skal bruge al sin opmærksom på, hvor man træder og hvor foden skal sættes næste gang. I almindlige løb går benene jo bare af sig selv. Det kan godt blive lidt monotont, men med en times trailløb er man underholdt hele vejen, siger Lars Karlsen.

- Man skal være opmærksom hele tiden.

Nina Vedel lægger til:

- Det er mere teknisk svært at løbe trailløb, hvis man vil være hurtig, for man skal hele tiden læse ruten og kigge efter næste sving. Derfor betyder det meget, hvor man sætter foden.

- Jeg kan også godt lide, at man får brugt hele kroppen, når man løber trail. Man skal være i balance, og man skal springe lidt rundt for at træde rigtigt, siger Lars Karlsen, mens vi bevæger os tilbage mod skoven for at finde de rette stier.

Effektiv forbrænding Ikke mange meter inde kan de smalle trail- og MTB-stier ses til højre og venstre.

Hverken Nina Vedel eller Lars Karlsen har et gram fedt på sidebenene, og Nina nævner da også kalorieforbrændingen som en faktor ved løb på skovstierne.

- Man forbrænder det samme antal kalorier her på en time, som man gør ved halvmaramaton, og en god sideeffekt er også, at ens coremuskler (lænden, maven og hoften) bliver styrket, fordi man hele tiden skal finde og holde balancen. Man bliver enormt stærk her, siger Nina og tager sig til maveregionen.

- Dine ankler bliver også stærkere, og vi får ikke de samme overbelastningsskader som på landevej. Hvis man får en skade her, så er det fordi man er faldet og måske har brækket eller forstuvet noget, men det er heldigvis ikke sket for os.

Uheld sker dog.

Få minutter efter falder Nina Vedel, da hun til ære for fotografen glider på en glat sten, da hun skal lande efter en lille hop på ruten. Hun er hurtigt oppe igen, piver ikke, og kun blodet på knæet fortæller, at det kan smutte derinde i skov og krat.

Såvel Nina Vedel som Lars Karlsen har løbet traiiløb i 10 år, men mens Nina også løber på landevej og bane for Hellas i Roskilde, så holder Lars sig mest til skoven.

En til to gange om ugen snører de begge trailskoene med de grove knopper, og så er det af sted en times tid på de smalle stier.

- Vi kan også løbe i Boserup Skoven og andre steder, hvor der er stier til det samt i løb om efteråret og vinteren, siger Nina Vedel og nævner DGI's crossserie, der er meget populær og allerede udsolgt.

Trailløb har fået sine trofaste fans.