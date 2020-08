Se billedserie Niklas Larsen vandt sidste år PostNord Danmark Rundt, men den titel får han ikke mulighed for at forsvare i år. Til gengæld er der rig lejlighed til at træne på de nordsjællandske veje. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Træn på samme rute som de professionelle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Træn på samme rute som de professionelle

Oplev - 29. august 2020 kl. 09:30 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ikke noget PostNord Danmark Rundt i år, men der skal stadig trænes for landets bedste cykelryttere, og for Niklas Larsen, der er forsvarende vinder af PostNord Danmark Rundt, er der en særlig træningsrute, der tager kegler.

Under normale omstændigheder skulle sæsonens største danske cykelløb have fundet sted i disse dage, men der bliver ikke noget PostNord Danmark Rundt i år. Det har coronapandemien sat en effektiv stopper for. Det betyder, at den forsvarende vinder, Niklas Larsen fra Slagelse, må kigge langt efter en oplevelse, der er unik for enhver cykelrytter.

Niklas Larsen ville nemlig have stillet til start i det danske etapeløb som forsvarende vinder, og derfor skulle han have båret et-tallet, som tegn på, at han i 2019 meget overraskende triumferede i Danmarks største cykelløb.

- Jeg får jo forhåbentlig den chance næste år, men det var noget, som jeg havde set ekstra meget frem til, fordi jeg netop skulle køre med nummer et på ryggen. Bare det med at kunne stille op som forsvarende vinder af så stort et løb, er noget, som jeg ville have nydt i fulde drag, siger Niklas Larsen.

PostNord Danmark Rundt er langtfra den eneste oplevelse, som Niklas Larsen må udskyde til 2021.

Lille fordel i OL-udskydelse Efter planen skulle han for få uger siden have repræsenteret Danmark ved OL i Tokyo, hvor han ville have været en del af et stærkt dansk banelandshold, men den oplevelse lader også vente på sig.

- Det er jo aldrig skidt at have noget til gode, og for mig personligt er det måske en lille fordel, fordi jeg var skadet meget af foråret, så i forhold til min form er der ingen tvivl om, at jeg næste år vil have langt bedre muligheder for at toppe formen til OL og for den sags skyld også PostNord Danmark Rundt, siger Niklas Larsen.

Fakta: Navn: Niklas Larsen

Job: Professionel cykelrytter

Alder: 23

Største bedrifter: OL-bronzevinder fra Rio, europamster i pointløb, forsvarende vinder af PostNord Danmark Rundt

Hold: Uno-X Pro Cycling Team Sidste års triumf i PostNord Danmark Rundt fik nogle af de tunge navne i dansk cykelsport til at lovprise Niklas Larsen som et talent, der kan nå samme højder som eksempelvis verdensmester Mads Pedersen og Jakob Fuglsang, der lige nu er de to største danske cykelstjerner på den internationale scene.

Bjarne Riis udtalte i kølvandet på Niklas Larsens sejr, at han meget gerne så det vestsjællandske tempofænomen køre for sit worldtour-hold i fremtiden.

Udtalelsen fra Riis er blot et af mange gode minder fra sejren, der blev kørt i hus på Frederiksberg foran et menneskehav, der i dag virker som en fjern fortid og et uklart fremtidshåb.

Fantastisk dag - Jeg husker oplevelsen, som var det i går. Det var en fantastisk dag, og jeg kan huske, at jeg på hele turen ind mod Frederiksberg og på selve finalerundstrækningen sad med en glad fornemmelse i kroppen, fordi jeg havde en tro på, at jeg nok skulle forsvare min førsteplads, siger Niklas Larsen.

- Hele løbet havde været en stor oplevelse for mig, og det var noget helt specielt, da jeg dagen før havde fået lov til at starte i førertrøjen hjemme i Slagelse. Der var så mange folk, der var kommet for at se mig i den, og det var i sig selv en kæmpe oplevelse at fornemme den enorme opbakning, jeg fik den dag, husker Niklas Larsen.

PostNord Danmark Rundt plejer at være en folkefest, og for Niklas Larsen ville årets løb ikke have været det samme, hvis man havde kørt det uden mulighed for at have tusindvis af mennesker stående i vejkanten.

- Det er noget særligt for en dansk cykelrytter, når man kører et dansk cykelløb, hvor vi har så mange tilskuere langs ruten. Det er bare med til at gøre det til en fantastisk oplevelse, så ligeså meget jeg håber på, at vi kan komme ud at køre en masse løb igen, ligeså meget håber jeg på, at vi kan få lov til at køre foran en masse tilskuere, siger cykelrytteren.

Nordsjælland er sagen 2020 har på alle måder været en atypisk og næsten surrealistisk oplevelse for professionelle danske cykelryttere.

Et helt forår uden et eneste løb svarer til en dag uden cigaretter for Johnny Madsen. Kort sagt: Der er noget helt forkert over det.

- Det har været underligt, at det ene løb efter det andet bare er blevet aflyst, men det er jo meget logisk i den nuværende situation. Jeg håber som alle andre, at det bliver flere løb og lidt mindre træning i de kommende måneder, siger Niklas Larsen.

Aflysningerne betyder, at træningen har været eneste mulighed for at holde behovet for de mange tilbagelagte kilometer i sadlen ved lige.

I den forbindelse har Niklas Larsen en ganske særlig træningsrute, som han oftest benytter sig af.

- Stort set alle de cykelryttere jeg kender, der også bor i København, bruger ofte en rute, vi kalder for Dronningmølle-ruten. Den er god for mig, fordi jeg hurtigt kan komme ud på en cykelsti, og så er det ellers bare afsted, siger Niklas Larsen.

Han forsøger at ramme vejene omkring AB's fodboldbaner i Bagsværd, og så går turen ellers hastigt ud af København med kurs mod Farum, Hillerød og Fredensborg, inden Niklas Larsen til slut rammer Dronningmølle i Gribskov Kommune.

- Det er en fantastisk træningsrute, fordi der er gode vejforhold med cykelsti på det meste af ruten, og så er der et godt terræn, så det er både en praktisk og træningsmæssigt set god rute, siger Niklas Larsen, der plejer at køre hjem via kysten og Strandvejen.

- Det er herligt at køre hjem via Strandvejen, fordi det er et flot område at ligge og køre i. Ruten er rundt regnet små 100 kilometer, og der er mulighed for at køre lidt mindre og lidt mere alt efter behov. Det er helt klart en træningsrute, som jeg vil anbefale alle cykelryttere, og den er som sagt meget benyttet af eliteryttere, siger Niklas Larsen.