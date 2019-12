Se billedserie Jesper Andreassen, Skovhøjs ejer, foran nissehuset, som gemmer sig bagerst i juletræsskoven. Foto: Lars Jørgensen

Traditioner og bæredygtighed i juletræsskoven

06. december 2019 Af Lars Jørgensen

Hygge og traditioner - og bæredygtighed - er vigtige elementer, når årets juletræ skal findes. Det mærker de blandt andet på Skovhøj ved Næstved.

Skoven af grantræer, som på et eller andet tidspunkt er tiltænkt en plads i forskellige danske julestuer, er for størstedelens vedkommende befriende asymmetrisk. Her på Skovhøj ved Næstved er der Nordmannsgran i alle størrelser og former. Ved nogle af træerne er der gemt nisser, som børn kan gå på jagt efter, og bagerst i den lille, men meget hyggelige granskov, er der sat et nissehus op, hvor man blandt andet kan hygge med popcorn.

Lige ved den store gårdsplads er der indrettet en hyggelig café med julepynt og -dekorationer, og man kan købe gløgg og æbleskiver. Ude foran står også en flot samling af allerede fældede træer, som man kan erhverve sig. Mange, der lægger vejen forbi, gør det dog for selv at gå på jagt efter og fælde dette års perfekte juletræ til hjemmet.

- Tit kommer der hele familier på seks-otte mennesker, som samlet går op i skoven, hvor de finder deres juletræ, fortæller Jesper Andreassen, som sammen med sin hustru driver Skovhøj.

- For mange er det en tradition at købe juletræ hos os. I weekenden var der nogle, som har været her 13 år i træk. Første søndag i advent tager de altid herud for at købe juletræ. Det er meget hyggeligt. Jeg vil tro, at cirka halvdelen tager ned og fælder selv. Den anden halvdel køber et, der er fældet i forvejen, smiler Jesper Andreassen, som har boet på og drevet Skovhøj i cirka 15 år.

Skovhøj

Præstø Landevej 77,4700 Næstved

Åbent alle hverdage kl. 10-16

Weekend-åbent kl. 10-16 frem mod jul

I den periode er der sket meget. Blandt andet har folk i dén grad fået mere fokus på miljø og bæredygtighed. Og det mærker de også hos Skovhøj.

- Der bliver plantet cirka otte-10 millioner nye juletræer om året. Mange bliver også fældet, men der bliver plantet cirka lige så mange nye - så det hænger jo godt sammen, siger Jesper Andreassen, som også er opmærksom på, hvad der bliver sprøjtet i jorden fra hans og de ansattes side.

- Vores sprøjtetryk er ikke så stort. Man kan også se, at noget ukrudt får lov til at vokse op mellem træerne i skoven. Vi sprøjter, men det er ikke særlig meget - og det er kun for tidsler og brændenælder. Almindelig græs, ukrudt, kamille og så videre får bare lov til at vokse, siger han.

Populære pottetræer En af de nyere trends inden for juletræssalg er træer, som kan plantes i haven efter jul.

- Pottetræer sælger vi en del af. Vores er plantet i potter og kan rent faktisk sættes ud i haven bagefter, hvilket selvfølgelig også er godt i forhold til genanvendelighed. Nogle steder graver de bare et træ op og sætter det i potter - de træer kommer aldrig i gang igen, for der har man allerede gravet en del af træets rodnet over, når man hiver det op af jorden. Skoleklasser kommer tit hertil og skal have et træ, de kan plante på skolen, fortæller Jesper Andreassen.

Bagerst på martriklen - længst væk fra gårdspladsen - er der ryddet, og her er der tale om en mere konventionel dyrkning af juletræer; her står træerne på snorlige rækker og har godt med luft imellem sig. Det er her forretningen og afkastet er bedst. Men det er skoven med de mange skævheder, som Jesper Andreassen holder mest af.

- Vi har egentlig en relativ dårlig udnyttelsesprocent med vores træer i skoven. Der skal være noget luft mellem træerne, og det havde været nemmere at administrere, hvis det hele havde stået på lange lige rækker. Men vi kan godt lide, at folk kan komme herind og gå rundt i noget, der mere minder om en skov. Og jeg tror også, at det har stor betydning for, at folk kommer igen år efter år, siger han.

Ud over over juletræsplantagen har han også en tømrer- og bygningssnedkervirksomhed, og så sælger han fyrværkeri. Det kaster årligt et stort testshow af sig, som plejer at være noget af et tilløbsstykke. I år er det den 27. december, at bilerne holder i lange rækker langs vejkanten ud for Præstø Landevej 77, mens raketterne sendes til vejrs.