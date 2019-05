Se billedserie Nogle aftener egner sig perfekt til en tur i kajakken. Foto: Lars Jørgensen

Total afstresning på fjorden

Oplev - 24. maj 2019 kl. 09:07 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er på en af de gode aftener, vi sætter kajakkerne i vandet ved Veddelev Havn. Vandet er tæt på spejlblankt, vinden kommer ikke over en let brise, og solen lader gavmildt dagens sidste stråler skinne ned på både Roskilde Fjord og byer og landskab omkring den.

Vi er 16 deltagere på turen. Nogle er øvede, nogle har deres egen kajak med, og for andre er det første gang, de sætter sig op i en havkajak. Vi padler stille og roligt afsted i et tempo, hvor alle kan følge med. Vi skal lige vænne os til pagajen og det lille ror bag på kajakken, men så går det også fint. Kursen er sat mod Kattinge Vig.

Stemningen er god og afslappet. Alle har fået kajakkerne på gled og snakken går hyggeligt, mens vi glider stille og roligt gennem vandet - forbi svaner og smukke scenarier ved fjordens bredder.

Giver overskud Arrangøren af turen er Birger Elmedal. Han har roet kajak siden 1996 og været instruktør siden 2001. Desuden har han roet Danmark rundt i kajak - ligesom det er tilfældet med Lasse Andreas Bøgh, der også er med som en af de erfarne kræfter på denne fyraftenstur. Birger Elmedal er indehaver af Kajakmanden, som arrangerer både ture og kurser i havkajak. Han er ikke tvivl om, at havkajakken er god for både krop og sjæl.

- Hvis jeg har haft en travl og stressende dag, er det virkelig rart at komme et smut ud i kajakken. Det samler tankerne, og efter sådan en tur er jeg helt klar til at være noget for familien derhjemme, siger han.

- Men det kan også en masse andet. Det er for eksempel et rigtig godt feriemiddel, hvis man vil have en friluftsoplevelse. Havkajakken har jo kapacitet som en blanding mellem en stor rygsæk og en kano. Man kan altså have meget med, fastslår han.

Roen på vandet har da også fået flere til at kaste sig over havkajakkerne.

- Jeg kan tydeligt mærke en stigende interesse. Folk efterspørger simpelthen roen, og flere er interesserede i at komme ud og nyde naturen. Og der har Roskilde Fjord rigtig meget at byde på med de mange små holme og det store fugleliv. Der er også det historiske perspektiv med vikingerne, som kom hertil. Der er årstidernes skiften, som også gør fjorden til et utroligt varieret sted, siger han.

I år er han gået sammen med Lars Brøch- ner Møller (Roskilde Kajakpolo & SUP) og Henrik Stricker (Hedeland MTB Tours) om at udbrede friluftsaktiviteter i Nationalpark Skjoldungernes Land. Havkajakdelen er altså blot ét af de tilbud, som samarbejdet udmønter sig i; vandreture, mountainbike, kajakpolo og SUP er andre - og nogle af arrangementer foregår i fællesskab med nogle af de lokale gastronomiske aktører, som på turene leverer mad og/eller drikke til deltagerne.

Hjemad i solnedgangen I dag er set-uppet mere simpelt, men bestemt ikke dårligt af den grund. Efter cirka tre kvarter ankommer vi til stranden i Kattinge Vig. Kajakkerne bliver trukket på land og en god gang Trangia-kaffe bliver nydt gennem brede smil og hyggesnak.

Efter kaffepausen hopper vi igen i kajakkerne og bevæger os tilbage mod Veddelev Havn med en begyndende solnedgang som smukt bagtæppe. Man forstår, hvorfor flere og flere finder vej til kajakklubber og får øjnene op for at padle afsted på havet. Der er da også blandt deltagerne stor tilfredshed med aftenens udflugt. To af deltagerne er Charlotte Grøn-Jensen og hendes søn, Thomas.

- Thomas og jeg har længe snakket om at komme ud og sejle sammen. Jeg kendte Birger i forvejen og har blandt andet brugt ham i forbindelse med teambuilding-arrangementer på mit job. Så da jeg læste om denne tur, slog jeg til. Det er jeg glad for - det var en dejlig tur, og man får set fjorden på en helt anden måde. Man er nærmeste i niveau med naturen - og så har Birger en fantastisk ro over sig, så alle føler sig helt trygge i selskab med ham, siger Charlotte Grøn-Jensen, som er vokset op i Jyllinge, men i dag bor i Allerød.

For 13-årige Thomas, som ellers er vant til friluftsliv - blandt andet som spejder - var det også en stor oplevelse.

- Det var spændende at prøve. Det var lidt svært at styre kajakken lige i starten. Men det blev heldigvis bedre, og det var rigtig sjovt at være med til, siger han - og rammer sådan set meget godt, hvordan resten af turens deltagere havde det efter at være kommet i land.

Fjordlandet Outdoor består af tre tur-arrangører: Birger Elmedal fra kajakmanden.dk, Henrik Stricker fra Hedeland MTB Tours og Lars Brøchner Møller fra Roskilde Kajakpolo & SUP.

De tre partnere har stor erfaring med naturoplevelser, vandring, cykling, mountainbike, kajakroning, stand up paddling med mere og håber på, at de ved at samarbejde kan skabe øget opmærksomhed på de mange spændende oplevelser, som Nationalpark Skjoldungernes Land gemmer på.

I marts fik Fjordlandet Outdoor en bevilling fra de såkaldte LAG-midler.

Friluftsturene kommer også til at inkludere nogle af de lokale fødevareproducenter og andre lokale samarbejdspartnere.

Læs mere om samarbejdet og book ture på www.fjordlandet-outdoor.dk