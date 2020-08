Se billedserie Gips og grafik går hånd-i-hånd på Den Kongelige Afstøbningssamling. Her fortolker syv af landets dygtigste tegneserietegnere et udsnit af de gamle værker. Her ses Valhalla-tegner Peter Madsen, som er en af bidragyderne. Han har valgt at fortolke »Nike fra Samothrake«. Foto: Joakim Züger/SMK

To verdener i skøn forening

Oplev - 14. august 2020 kl. 17:40 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spændet er enormt i forhold til tid og genrer på Den Kongelig Afstøbningssamlings aktuelle udstilling. Her er nogle af nutidens dygtigste tegnere inviteret ind for at fortolke nogle af de gamle gipsværker, statuer og buster.

- Vi har en samling, der bygger på en lang - og i manges øjne lidt tung - tradition og historie. Men faktisk har tegninger og afstøbningssamlingen altid hængt sammen. Blandt andet er det helt obligatorisk for de unge kandidater fra Kunstakademiet at komme herind og tegne skitser af de forskellige statuer, fortæller museumsinspektør Henrik Holm, som har ansvaret for afstøbningssamlingen.

Samlingen lukkede ellers for gæster i 2016, da Statens Museum for Kunst, som samlingen hører under, skulle spare penge. Men fra midten af juli til og med slutningen af august kan man altså i weekenderne komme ind og se den enorme samling i samspil med fortolkningerne i tegneserieform.

- Mange af os har jo et nært forhold til tegneserier. Men siden jeg var barn, har genren bevæget sig fra at være en Superman-konvention til en mere kunstnerisk konvention. Der er også kommet flere former af tegneserier; graphic novels og så videre, siger Henrik Holm og fortsætter:

- Derudover må man sige, at tegneserie-tegnerne i disse år virkelig befinder sig i et felt, hvor tingene sker. Muhammed-tegninger og det kinesiske flag med corona-symboler på er gode eksempler på, hvor meget tegninger kan rykke ved vores følelser og opfattelse af verden omkring os.

Den Kongelige Afstøbningssamling 10. juli - 30. august

Alle weekender kl. 10-18. Gratis adgang.

Toldbodgade 40, 1253 København K De syv tegnere, som har taget udfordringen op er: Sofie Riise Nors, Anna Mørch, Peter Madsen, Karoline Stjernfelt, Halfdan Pisket, Line Jensen og og Wael Toubaji.

- Noget af de mest fantastiske ved projektet er det, at man lægger en idé på bordet - og så bliver det taget i alle mulige forskellige retninger, griner Henrik Holm og giver et eksempel:

- Wael Toubaji er fra Syrien. Jeg filmede en del af samlingen, som repræsenterede Mellemøsten, da det meget naturligt er dér hans interesse ligger, og sendte til ham. Han meldte så tilbage, at han ikke ville lave en tegneserie, men en film. Han kommer så ind med hele den enorme vægt, hans syriske baggrund giver ham, og tager fat på relieffet »De Titusind Udødelige« fra første persiske imperium. Her har han skitseret en af soldaterne og fortæller om, hvordan en død soldat hele tiden bliver erstattet af en ny. Det er stærkt, når vi står her så mange år efter, relieffet blev lavet, og stadig oplever krig i området. Det er vildt at opleve, siger museumsinspektøren.

Han hæfter sig ved, at sammenfaldet mellem de godt 2200 forskellige gipsafstøbninger og de nye tegneserie-værker, rammer en bred målgruppe.

- Tegnerne er per definition ret gode formidlere. Det gør, at både børn og voksne har en hurtig og umiddelbar forståelse af værkerne. Der er selvfølgelig masser af dybde, symbolik og så videre i tegningerne - og der er også tale om voksen-tegneserier - men mediet gør, at hele familien får noget ud af at besøge udstillingen, fastslår Henrik Holm.