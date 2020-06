Tivoli slår portene op: Men meget vil være anderledes

- Vi er bagud på point på grund af Covid-19, men nu tager vi hul på sommersæsonen. Vi har længe forberedt os på at kunne åbne Tivoli i en version, som lever op til myndighedernes sikkerhedskrav omkring afstand, forsamlinger og hygiejne. Vi ser frem til at give gæsterne en sikker og smidig Tivoli oplevelse med nye digitale kø-systemer og vi har en stor, professionel medarbejderstab med erfaring i at håndtere forsamlinger, siger Tivolis direktør, Lars Liebst.

Forlystelserne bliver afsprittet for at forhindre spredningen af coronavirus. Foto: Bax Lindhardt

Flere oplevelser i vente

Udover de traditionelle fyrværkeri opvisninger på åbningsdagen, Tivolis fødselsdag og årets sæsonafslutning, vil der hver lørdag frem til den 4. oktober være mulighed for at opleve lørdagsfyrværkerishow.

Denne sommer bliver der sat fokus på H.C. Lumbyes udødelige værk Champagnegaloppen, som han komponerede specielt til Tivoli 2. års fødselsdag i 1845.

Pantomimeteatret – Tivolis ældste bygning fra 1874 – byder hver dag sæsonen igennem på pantomimer, klassiske balletter, moderne danseforestillinger og eventyrballet for børn. Af de i alt 9 forskellige forestillinger i sæsonen kan nævnes pantomimen Spåkvinde og børneballetten Den Grimme Kylling.

Når det bliver juli i Tivoli, er der udsigt til nogle hede sommeraftener, for her bliver der vist romantiske og flere prisvindende film for publikum på Plænen.

De yngste gæster kan se frem til, at Rasmus Klump med venner optræder ved Tivoli-Søen. Her kan gæsterne opleve 3 forestillinger samt en helt ny, ”Rumrejsen”, hvor Rasmus Klump bygger en raket og tager til månen. Hele plæneområdet kommer i øvrigt fra den fra den 12. – 16. september til at stå i Rasmus Klump Festivalens tegn. Med alt fra pandekager og high five med Rasmus Klump, Pingo og Flora.

I videoen nedenfor kan du se, hvordan den gamle have er blevet gjort klar til åbningen.