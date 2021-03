Se billedserie For andet år i træk åbner Tivoli med coronabegrænsninger. Tivolis havedirektør, Kasper Schumacher, som her ses ved den gamle bjergrutschebane, kan dog også fortælle om masser af nye tiltag, hvad angår forlystelser restauranter og boder. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Tivoli er klar - med håndsprit og nyheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tivoli er klar - med håndsprit og nyheder

Oplev - 26. marts 2021 kl. 07:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Normalt forbinder man Tivoli med smukker blomsterbede, hvinende forlystelser, glade børnestemmer og duften af popcorn og candyfloss. Denne dag - en uges tid før sæsonåbning, er der mere byggeplads end hyggelig forlystelsespark over den gamle have i København. Men Tivoli skal nok blive klar til at tage imod gæster - som det hvert år har været tilfælde siden havens grundlæggelse i 1843.

Det lover Kasper Schumacher, der er havedirektør i Tivoli. Han tiltrådte i øvrigt stillingen den 23. marts 2020, og har altså endnu til gode at stå i spidsen for oplevelserne i Tivoli uden at Covid-19 spiller ind på planlægning og dagligdag.

- Det har været et meget specielt år. Jeg kender Tivoli rigtig godt, for jeg har været ansat her tidligere (fra 2003 til 2011 som vicedirektør, red.). Jeg havde selvfølgelig nogle klare forventninger til, hvad vi skulle og hvad jeg gik ind til. Men det blev selvfølgelig ændret markant med coronapandemien. Det har handlet meget om at tilpasse sig - hele tiden skrue op og ned for kapaciteten. Organisationen og medarbejderne har været med til mange, løbende forandringer - og stadig skullet levere nogle gode oplevelser til gæsterne. Det har været en virkelig spændende proces, og jeg har været meget imponeret over, hvor godt organisationen har været i stand til at løse det, siger han, mens vi går en rundt blandt travle håndværkere og gartnere, og larmende maskiner danner lydtapet for vores snak.

Ikke bekymret Selvom Tivoli har udsigt til endnu en sæsonåbning med skrappe krav til gæster per kvadratmeter, dispensere med håndsprit, mundbindskrav og så videre, er havedirektøren ikke bekymret for, om det kommer til at fungere.

Fra 27. marts - 5. april holder Tivoli åbent alle dage fra kl. 11-20. Fra 6. april og frem har Tivoli åbent fredag, lørdag og søndag fra kl. 11 - 20.

Du skal reservere tid til dit besøg på forhånd.

Gæster fra og med 15 år skal medbringe dokumentation for en negativ Covid-19 test, som er højst 72 timer gammel. I forbindelse med fremvisning af negativ Covid-19- test, skal gæster fra og med 15 år fremvise ID

Ved udvalgte forlystelser skal du på forhånd booke plads via den digitale forlystelseskø i Tivolis app.

Husk mundbind.

Læs mere på www.tivoli.dk eller i Tivoli-appen. - Sidste år udviklede vi løbende vores retningslinjer, som Covid-19 og restriktionerne udviklede sig. Nu har vi en ret stor værktøjskasse, og både vi og gæsterne er blevet vant til at agere i det. For eksempel er dét at holde afstand blevet en helt naturlig del af vores alle sammens hverdag. Dét at bruge mundbind, som var tæt på utænkeligt i begyndelsen sidste år, er også blevet helt naturligt. Så vi skal ikke ind og overbevise folk om noget eller vænne dem til disse ting, siger Kasper Schumacher, som samtidig fortæller, at Tivoli til at begynde med åbner for cirka en fjerdel af det antal gæster, man normalt vil se på åbningsdag i påsken.

Nyt på bedding De planer og visioner, som den nye havedirektør havde med sig, da han tiltrådte for et års tid siden, er til en vis grad blevet sat på pause. Det betyder nu ikke, at Tivoli i den kommende sæson bliver præcis, som det plejer. Faktisk er der masser af nyheder: Senere på året åbner Villa Vendetta - Tivolis nye scaryhouse. Til sommer åbner Astralis Group - selskabet bag et af verdens bedste Counter Strike-hold - dets første Flagship Store i haven. Royal Unibrews Anarchist rykker ind i haven med en ny ølbar. Den nye fisk- og skaldyrsrestaurant »Figaro« åbner. Der kommer popup-spisesteder i Det Japanske Tårn fra Michelin-restauranterne AOC og KOKS og rundt omkring i haven vil der være flere nyheder i de forskellige spil-boder.

Så selvom Tivoli-gæsterne til at begynde med må undvære både Fredagsrock, forestillinger i Pantomimeteatret og restaurantbesøg, er der altså spændende ting i vente - også senere på året, hvor coronarestriktionerne efter al sandsynlighed tillader mere, end tilfældet er pt.

- Vi må til at starte med at servere take-away. Så må man købe sig en kop kaffe og en sandwich og finde sig en liggestol på Plænen og nyde det der, indtil vi får lov til at åbne for restauranterne. Men vi glæder os til at kunne åbne det hele. Alle vores scener er klar, så vi meget hurtigt kan gå i gang med både koncerter og forestillinger, når vi får lov til det, siger Kasper Schumacher.

Når Tivoli lørdag den 27. marts slår portene op - for dem, der har reserveret billetter og kan fremvise en højst tre dage gammel coronatest - bliver det i første omgang med påske som tema. Senere kommer den klassiske sommersæson, så Halloween og endelig jul sidst på året.

- Tivoli har udviklet sig enormt de seneste år i forhold til at blive en helårsvirksomhed. Der er kommet flere sæsoner til, Nimb Hotel og dets restauranter er blevet en endnu mere etableret del af Tivoli og Tivoli Food Hall gør også, at Tivoli virkelig er udviklet hen mod at blive en helårsvirksomhed, og det er en vej, vi fortsat vil søge, siger havedirektøren.

Tivoli for alle På en almindelig dag i Tivoli møder man næsten alle typer af mennesker; unge og gamle, familier og forretningsforbindelser, adrenalinjægere og abonniner. Haven appellerer endog meget bredt - og det skal den blive ved med, mener havedirektøren.

- Der vil nok altid være nogle ting i Tivoli, som er fuldstændig uinteressant i en periode af éns liv, men som man så senere får øjnene op for. Vi har de vilde forlystelser, Pantomimeteatret og koncertsalen. Det er meget bredt, og det er en kæmpe styrke, fastslår Kasper Schumacher, mens han kigger ud over Tivolisøen, hvor en spritny udgave af Færgekroen er kommet til hen over vinteren.

- Det er vores bredde og alsidighed, der gør, at vi kan tiltrække så mange gæster. Det er selvfølgelig en stor udfordring at have så mange målgrupper, men vi har en organisation, der kan varetage alle de forskellige målgrupper. Det er fortsat visionen at være et Tivoli for alle, understreger Kasper Schumacher.

Se videoen fra Tivolis klargøring af haven her: