Tid til fastelavnsboller

Gammeldags fastelavnsboller

med chokoladecreme og remonce

Opskrift af Mira Arkin



(12 stk)

Chokoladecreme

3 æggeblommer

50 g sukker

½ vaniljestang

20 g maizena

2,5 dl sødmælk

70 g mælkechokolade, finthakket

Er man mest til vaniljecreme, undlader man bare at komme chokoladen i.



Dej

1,5 dl mælk

1 æg

25 g gær

75 g sukker

½ tsk groft salt

1 tsk stødt kardemomme

425 g hvedemel

100 g blødt smør skåret i tern



Remonce

50 g blødt smør

50 g marcipan

50 g sukker

1 æg til pensling + evt. krymmel



Ganache

0,5 dl piskefløde

50 g mørk eller mælkechokolade, hakket



Start med chokoladecremen, så den kan nå at køle ned, inden brug. Rør i en skål æggeblommer sammen med sukker, kornene fra vaniljestangen og maizena. Det skal ikke piskes, men bare røres. Varm mælken op i en anden gryde til den lige når kogepunktet.



Hæld den kogende mælk over i æggeblommerne og pisk det sammen. Hæld massen tilbage i gryden og varm det op til det koger, mens der piskes ihærdigt. Det skal koge i 2-3 minutter. Pisk konstant. Det er ikke svært eller farligt. Maizenaen gør, at det ikke skiller, selv om der er æg i. Sluk for varmen og kom den hakkede chokolade i og lad den smelte, mens du rører det ud i cremen. Hæld cremen i en ren bøtte og kom et lag plastfolie over, så det er nede og røre toppen af cremen. Dette er for at undgå, at der dannes skind. Lad cremen køle af i køleskabet.



Til dej lunes mælken, så den er fingervarm – ca. 30 grader. Kom den i en skål sammen med æg, gær, sukker, salt og stødt kardemomme og ælt melet i. Hold lidt af melet tilbage – der er forskel på mel og størrelsen på dit æg og måske skal du bruge lidt mindre, end jeg brugte. Ælt dejen let sammen og tilsæt så et par smørklatter ad gangen og ælt dem ind i dejen. Når alt smørret er inkorporeret i dejen, skal den hæve i en skål et lunt sted under et fugtigt klæde i 1½ time.



Mos smør, marcipan og sukker sammen til en remonce.



Rul dejen ud til en firkant på 30×40 cm. Skær den i 12 firkanter. Tag chokoladecremen ud og rør den let sammen. Kom den evt. i en sprøjtepose og sprøjt en klat på størrelse med en toppet spiseske på hvert stykke dej. Kom en god teskefuld remonce oven på. Fold hjørnerne på dejen ind og klem dem godt sammen (se billedet). Tag så hjørnerne og fold dem en smule ind, men uden der kommer et for tykt lag dej i bunden, og vend bollen om. Form den let til en kugle ved at trille den forsigtigt på bordpladen i en cirkulær bevægelse, men hele tiden med bunden nedad.



Lad bollerne efterhæve på to bageplader med bagepapir i 30-45 min. Pensl forsigtigt med sammenpisket æg. Bag dem ved 200°C i 15-20 min. Lad dem køle af på en rist.



Til ganache varmes fløde op til kogepunktet og hældes over den hakkede chokolade. Rør det sammen og lad det køle lidt af, så det tykner. Smør lidt på toppen af hver fastelavnsbolle. Drys evt. med lidt krymmel eller frysetørrede hindbær.