Ti tip til at komme ud i efteråret

13. oktober 2021

Du behøver ikke rejse langt væk for at få gode oplevelser i efterårsferien. Friluftsrådet guider her til ti aktiviteter og fine oplevelser, du og dine nærmeste kan få i den danske efterårsnatur.

1. Oplev naturen om natten Selv om nætterne er ved at blive kolde, kan man sagtens sove ude i efteråret. Find en shelter- eller teltplads på udinaturen.dk og begiv jer afsted bevæbnet med de tykke soveposer. Og hvis I synes, det er for stort et projekt at tilbringe en hel nat i naturen, kan I nøjes med en aftentur ud og kigge på stjerner. Efteråret er nemlig ideelt til stjernekigning.

2. Hop i havet At tage et dyp i havet eller en af Danmarks mange søer er ikke noget, man kun kan gøre om sommeren. Der er noget helt særligt over at gå i vandet, når det er koldt, og modsat hvad man måske skulle tro, kommer man ikke til at fryse af det bagefter, for blodet ruller raskere efter et koldt dyp. Træk dog hurtigt i det varme tøj efter badeturen.

3. Hygge ved bålet Når efterårskulden sætter ind, er der intet som at sidde ved et bål i naturen. Find en bålplads på udinaturen.dk, og medbring eventuelt avispapir og tændstikker, så I kan få gang i bålet. Har I mod på det, kan I udvide hyggen med snobrød eller skumfiduser på en pind, eller I kan medbringe en lille støbejernsgryde og en bålpande og varme kakao og bage pandekager.

4. Find dit næste måltid i naturen Den danske natur bugner af vilde råvarer i efteråret. Tag på for eksempel på jagt efter havtorn, svampe, vilde krydderurter eller æbler i naturen. Og find inspiration til, hvordan du kan tilberede dem på voresnatur.dk/vilde-opskrifter.

5. Udforsk Danske Naturparker Vi har i Danmark 14 naturparker, der hver især byder på særlige oplevelser, og i ferien er der i mange af dem guidede ture og aktiviteter. I Naturpark Amager kan I for eksempel være med til at bade pandebrød eller spille naturbingo, og i Naturpark Lillebælt kan I prøve en tur i kajak. Se mere på danskenaturparker.dk.

6. Tag på vandretur Danmark har hundredvis af fine vandreruter, lange som de korte, alle kan være med på. Prøv for eksempel en tur på en af Kløverstierne - det landsdækkende net af afmærkede stier, som alle starter og slutter nær en bymidte og er mellem 2 og 10 kilometer lange. Find en nær dig på friluftsraadet.dk/kloeverstier.

7. Jagt skatte med telefonen Geocaching er en slags skattejagt i naturen, som alle kan være med på, det eneste det kræver er en telefon med GPS-modtager. Download appen Geocaching, opret en (gratis) konto, og så får du på din telefon et kort over alle de gemte skatte i naturen. Der er tusindvis af dem bare i Danmark, så uanset hvor I er, er der helt sikkert en skat i nærheden.

8. Lav mad under åben himmel Mad under åben himmel behøver ikke at bestå af pulvermad eller dåsemakrel. Du kan sagtens lave noget nær gourmetmad på et stormkøkken, og det smarte ved det er, at man kan lave det næsten overalt i naturen, i modsætning til mad på bål, som kræver en bålplads. Find inspiration til mad, du kan lave på et stormkøkken, på friluftsraadet.dk.

9. Bliv bjergbestiger Danmark har ikke kilometerhøje bjerge, men vi har masser af bakker. Og at opleve dem i efteråret er en særlig oplevelse, fordi man fra toppene ofte har en forrygende udsigt til landskabet, der på denne årstid er klædt i flotte farver. Du kan finde alle de danske bjerge på danskebjerge.dk.

10. Oplev dyrelivet Efteråret er den tid, hvor mange af Danmarks vilde dyr er i brunst. Oplev dådyr og krondyr i Haderslev Dyrehave og i Jægersborg Dyrehave ved København, spot krondyr i Thy, i Oksbøl og på Djursland, og dådyr i blandt andet Slotved Skov i Nordjylland.

Det er også højsæson for sort sol - de store stæreflokke, der tegner fascinerende mønstre på himlen. De findes især i det sydvestlige Jylland.

Find yderligere gode råd og guider til efterårsaktiviteterne på friluftsraadet.dk.