Thomas Warberg - Perfektion, overskud og andre lorteord

Hej Thomas, hvad er det for show, du skal på turné med?

- Showet handler om, hvor insisterende vores generation er på at ville fremstå perfekt, når vi i virkeligheden alle er vildt uperfekte. Må man godt sige, at det bliver et godt show? Det her har jeg sgu en rigtig god følelse omkring.

Hvorfor lige det tema?



- For de venner, jeg kender, som er gået fra hinanden, skyldes breakup'et jo som oftest, at de har kigget på deres andre vennepar og spurgt sig selv om, hvorfor de ikke er lige så lykkelige. Og når de så sidder tilbage dybt ulykkelige på sofaen, siger samme vennepar, at de heller ikke har det godt. Altså, de store huse, man køber, og de vilde ferier, man skal på, hvor det næsten er vigtigere, at det ser bedre ud på billederne... Vores liv er virkelig gennemsyret af overflade, og det føler jeg relevant at fortælle om for at tage trykket.

Hvordan adskiller det sig fra dine andre shows?

- Man bliver bare ældre, og jeg tror, man begynder at kigge mere indad. Jeg har nok fået hovedet lidt ud af min egen røv, hvis jeg skal være helt ærlig. Når man er ung, overvejer man sgu ikke så meget andet, end hvad man skal have til aftensmad, hvorimod man bliver mere eftertænksom med alderen. Det er jo i den eftertænksomhed, at rigtig god comedy opstår. Når man lige pludselig bliver fælles om en usagt frustration.

Det lyder mere alvorlig end sjovt?

- Der er mega meget sjov i det her... Jeg plejer at sige, at jeg arbejder ligesom en kok. Folk er sultne, de skal have noget at spise, og først bagefter må vi kigge på, hvad de skal have at spise. Man er nødt til at sikre sig, at det er utroligt sjovt først og fremmest. Problemet er jo også, at når du som journalist spørger, hvad mit show handler om, så kan jeg ikke bare nøjes med at sige, at det er skide sjovt. Jeg er ligesom nødt til at sige noget mere.

Lever du et sjovere liv end os andre?

- Jeg tror ikke, jeg lever et sjovere liv. Jeg er bare bedre til at dele ud af det. For et års tid siden kom jeg til at nyse og tisse i bukserne på en gåtur med hunden, hvorefter jeg straks sagde det til min kæreste, da jeg kom hjem. Hun var bare sådan, »hvorfor fortæller du mig det?« Der var ikke noget i mig, der overvejede, at jeg ikke skulle sige det. Jeg glædede mig ligefrem til at fortælle hende det.