Test af påskeøl: Her er vinderen

Sådan stemte panelet

Panelet består af Ulla Jensen, Ann-Sofie Guldbæk Rasmussen, Ulla Jensen og Mads Dam Bendtsen. De har hver især bedømt de forskellige øl på en skal fra 1 til 5, hvor fem er den bedste karakter. I parantes et udsnit af bryggeriernes egne beskrivelser af deres øl.



Økologisk Påskebryg fra Herslev Bryghus

(Pale ale med maltfylde i smagen og fine nuancer af blomster og citrus. Ren og skarp bitterhed. Alkohol: 6%)

Anders: 4 - Ann-Sofie: 4 - Ulla: 4 - Mads: 4. Samlet: 16



Økologisk Påskebryg fra Bryggeriet Braunstein

(Bock ølc, som oprindeligt er et munkebryg fra Bayern. Mørkgylden øl med en bls skumkrone. Smag med et strejf af karamel, brun sukker og mørk frugt. Alkohol: 5,6%)

Anders: 2 - Ann-Sofie: 3 - Ulla: 3 - Mads: 3. Samlet: 11



Tuborg Påskebryg

(Stærk pilsner. I folkemunde bare »Kylle Kylle«. Livligt bryg med god fylde og en god balance mellem sødme og bitterhed. Alkohol: 5,4%)

Anders: 2 - Ann-Sofie: 2 - Ulla: 2 - Mads: 2. Samlet: 8



Økologisk Påskebryg fra Bryggeriet Skands

(Brygget på engelske specialmalte og amerikansk Centennial humle. Rund og sødmefuld smag præget af tørrede frugter. Lav humlebitterhed. Skøn maltfylde. Alkohol: 6,2%)

Anders: 3 - Ann-Sofie: 2 - Ulla: 3 - Mads: 3. Samlet: 11



Forår fra Krenkerup Bryggeri

(Amber Ale. Frisk og rund smag. Kraftig maltaroma. Ravfarvet og med tæt skumkrone. Alkohol: 6%)

Anders: 5 - Ann-Sofie: 1 - Ulla: 1 - Mads: 1. Samlet: 12



Jacobsen Påske Pale Ale fra Carlsberg

(Ravgylden ale efter amerikansk forbillede. Frisk duft af citrus og hyldeblomst fra den anvendte Cascade-humle. Læskende smag og et tørt efterbid af humle. Alkohol: 5,5%)

Anders: 3 - Ann-Sofie: 1 - Ulla: 1 - Mads: 1. Samlet 6