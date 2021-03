Billedet af kong Christian X, som på sin hvide hest red over grænsen ved Frederikshøj den 10. juli 1920, er blevet et af de helt store symboler på Genforeningen. Pr-foto

Teater søger historier

I anledning af 100 årsdagen - plus et år grundet Covid-19 - søger TEATERET DER GIK I SORT genforeningshistorier fra hele landet. Historierne skal bruges til at udvikle et interaktivt skuespil, som teatret opfører for Christiansfeld Museum Kolding i forbindelse med Genforeningsfejringen i Christiansfeld til juni.