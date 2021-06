Cantabile 2?s »I Stilhedens Favn« er en af de mange forestillinger, man kan opleve på dette års Aprilfestival i Holbæk. Foto: Per Rasmussen Foto: PER RASMUSSEN

Teater-eksplosion i Holbæk

11. juni 2021

Den 16. - 22. juni 2021 deltager cirka 100 professionelle børne- og ungdomsteatre fra hele Danmark i Aprilfestival, der er verdens største teaterfestival for børn og unge.

Teatrene viser over 150 forskellige teaterforestillinger i løbet af bare en uge. Der er 17.000 gratis billetter til uddeling i løbet af festivalen.

Festivalen er arrangeret af Teatercentrum og Holbæk Kommune. Det er Teatercentrum og værtskommunen, der sammen med Kulturministeriet finansierer festivalen.

Oprindeligt var festivalen planlagt til at løbe af stablen i 2020. Så blev den flyttet et år frem i tiden til 2021 og senest udsat fra april til juni. Alt sammen for at styre fri af coronapandemien.

- Vi er meget begejstrede og lettede over, at det endelig er lykkedes for os at få landet festivalen her i Holbæk i juni. Vi har længe glædet os til at præsentere rigtigt levende teater for både børn og unge samt deres familier, siger festivalleder Henrik Køhler fra Teatercentrum og fortsætter:

- Under corona har vi siddet alt for længe derhjemme hver for sig. Nu er det tid til at samles igen og få fælles oplevelser i teatret - både indendørs og udendørs. Og at der faktisk - på trods af de restriktioner, vi må arbejde med - er hele 17.000 helt gratis billetter at deles om, er jo helt fantastisk. Vi har store forventninger til den kommende festivaluge, og vi glæder os så meget, slutter Henrik Køhler.

Programmet for festivallen og billetreservation til de mange fantastiske teaterforestillinger kan findes på www.aprilfestival.dk.